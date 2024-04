Central Group neemt pand van Duits luxe warenhuis KaDeWe over

Na verschillende mediaberichten en speculaties is één ding zeker: het pand van de Berlijnse luxe warenhuizen KaDewe is nu volledig eigendom van de Thaise Central Group, de eigenaar van het moederbedrijf van De Bijenkorf. De vorige eigenaar, het failliete Signa Prime Selection, en de groep hebben een akkoord bereikt over de volledige overname, zo maakt Central Group vrijdag bekend.

Onder retailexperts is de Thaise bedrijvengroep ook een van de kandidaten voor de volledige overname van de KaDeWe Groep, dat wil zeggen de huidige activiteite nvan het warenhuis in het gerenommeerde pand aan de Tauentzienstraße (Duitsland). Central Group heeft momenteel een belang van 50,1 procent, terwijl 49,9 procent in handen is van het in moeilijkheden verkerende Signa Group van de Oostenrijkse zakenman René Benko.

"We zijn verheugd om KaDeWe Berlijn toe te voegen aan onze portefeuille van traditionele luxe paradepaardjes. De extra kapitaalinvestering toont de toewijding van onze familie aan de KaDeWe Group en onze trouwe klanten, werknemers en zakenpartners in Europa," zei centraal directeur Tos Chirathivat, volgens de verklaring. "We zullen ons blijven inspannen om de best mogelijke oplossing te vinden met alle betrokken partijen, zodat onze warenhuizen hun normale activiteiten kunnen hervatten - beter en sterker dan voorheen en zo snel mogelijk."

Volgens de verklaring blijft de Centrale Group "in gesprek met het management van de KaDeWe Groep en de schuldeisers en heeft zij er vertrouwen in dat zij, als nieuwe eigenaar van het Berlijnse pand, tot een akkoord zal komen over de verwerving van verdere activa en zo een ordelijk vertrek uit de insolventieprocedure in gang zal zetten".

Naast KaDeWe in Berlijn bezit de KaDeWe Groep ook het Oberpollinger in München en het Alsterhaus in Hamburg. De groep heeft eind januari het faillissement aangevraagd. De bedrijfsactiviteiten worden voortgezet.

Over KaDeWe

Het "Kaufhaus des Westens" is veel ouder dan de Koude Oorlog waar de naam naar klinkt. Het werd geopend op 27 maart 1907 - in wat toen een woonwijk voor de hogere klasse was, ver weg van de winkelstraat aan de Potsdamer Platz. In 1927 verkocht oprichter Adolf Jandorf het aan de Joodse koopmansfamilie Hermann Tietz. Tijdens het nazi-tijdperk werden de eigenaren uit het management gezet en werd de naam van de koopmansfamilie veranderd in "Hertie".

In 1943 stortte een Amerikaans vliegtuig neer op de KaDeWe en het gebouw lag in puin. Het nieuwe begin kwam in 1950 en in het Adenauer tijdperk werden de warenhuizen een symbool van consumptie en koopkracht. Om de 100e verjaardag in maart 2007 te vieren, bestormden Berlijners het gebouw en namen stukken van een gigantische taart van 6,50 meter hoog.

KaDeWe heeft meer dan 60.000 vierkante meter winkelruimte in het hart van de hoofdstad - het equivalent van ongeveer acht voetbalvelden aan hoogwaardige kleding, schoenen, handtassen en delicatessen. Naast fans van luxegoederen komen er dagelijks duizenden toeristen naar het gerenommeerde gebouw. De laatste verbouwing van het warenhuis vond plaats in 2016 en kostte tientallen miljoenen euro's. Galeries Lafayette zal Berlijn in de zomer verlaten, wat betekent dat KaDeWe een luxe concurrent minder zal hebben in de hoofdstad.