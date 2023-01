CEO Amazon kondigt 18.000 ontslagen aan

Amazon's CEO Andy Jassy heeft via een openbare personeelsnota aangekondigd dat het bedrijf meer dan 18.000 werknemers zal gaan ontslaan, zo melden verscheidene media, waaronder Reuters.

Vanaf achttien januari zal bekend gemaakt worden wie precies hun baan zal verliezen. De ontslagen zouden volgens Jassy vooral betrekking hebben op de e-commerce en HR kant van het bedrijf.

Jassy zei verder in de notitie dat de jaarplanning "moeilijker is geweest gezien de onzekere economie en dat we de afgelopen jaren snel personeel hebben aangenomen." Tijdens de pandemie groeide het belang van Amazon, maar nu de stijgende inflatie bedrijven en consumenten ertoe aanzette hun uitgaven te beperken, heeft Amazon heeft zich schrap gezet voor een waarschijnlijk tragere groei.

Amazon aandelen stegen na de bekendmaking van het nieuws met twee procent.