CEO Dr. Martens koopt voor 85.600 pond aan aandelen na terugkeer naar winst

Ije Nwokorie, de CEO van Dr. Martens, heeft voor circa 85.600 pond aan aandelen in de schoenenspecialist gekocht. Dit signaleert een toename van vertrouwen na de bekendmaking van winstgroei voor het boekjaar 2026.

Uit een melding bij de London Stock Exchange blijkt dat Nwokorie 112.500 gewone aandelen heeft verworven tegen een prijs van 0,761 pence per stuk.

Uit een ander document blijkt dat Nwokorie en Giles Wilson, de financieel directeur van het bedrijf, hun aandelenbezit hebben vergroot via het aandelenstimuleringsplan van het bedrijf. Volgens de melding hebben zowel Nwokorie als Wilson 202 partnerschapsaandelen verkregen tegen 74,37 pence per aandeel. Daarnaast ontvingen zij een overeenkomstige toewijzing van 202 gratis aandelen.

Het nieuws volgt op de rapportage van een prestatieverbetering door Dr. Martens. Dit is onderdeel van een lopend reorganisatieplan om het merk te transformeren van een kanaalgestuurd naar een consumentgericht bedrijfsmodel.

Het bedrijf realiseerde een [terugkeer naar winstgroei voor het boekjaar eindigend op 29 maart, waarbij de winst voor belastingen met 61 procent steeg. Een omzetdaling van 2,9 procent weerspiegelt de inspanningen om de uitverkoopactiviteiten en de afhankelijkheid van groothandel te verminderen.

Vooruitkijkend naar boekjaar 2027, zei Nwokorie dat er ‘meer werk aan de winkel is’ bij de transformatie van het bedrijf. Het bedrijf gaat nu de ‘opschalingsfase’ van zijn strategie in door meer te investeren en een verbeterde retailstrategie te initiëren.