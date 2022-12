CEO Intimissimi: “Over vijf jaar 100 winkels in Nederland”

Italiaans lingeriemerk Intimissimi is al ruim vier jaar te vinden in de Nederlandse winkelstraten, maar van een grote merkintroductie kwam het door de pandemie niet. Nu de teller inmiddels op 15 Nederlandse winkels staat heeft het merk alsnog een grote merkintroductie georganiseerd en de grandeur van het evenement blijkt overeen te komen met de grandeur van de plannen van het merk. FashionUnited spreekt met CEO en merkleider van Intimissimi Matteo Veronesi.

Veronesi valt al snel met de deur in huis tijdens het gesprek. Intimissimi heeft grote plannen, zowel wereldwijd als in Nederland. “We zijn een leider in Italië en sterk in Europa. Uiteindelijk willen we een mondiale speler zijn,” zo geeft de CEO aan tijdens het evenement in het Krasnapolsky in Amsterdam. “We willen het merk op wereldwijde schaal bekrachtigen.” Het merk is bijvoorbeeld al bezig in de Verenigde Staten en in Japan, maar geeft aan momenteel te focussen op de markten waarin het al aanwezig is. Het aantal markten moet echter niet onderschat worden, want het merk is al verkrijgbaar in 49 landen. “Er is nog heel veel potentie,” zo geeft Veronesi aan. “Bijvoorbeeld in de Duitse en Franse markt, waar we nog vrij nieuw zijn, kunnen we nog veel meer doen.”

Intimissimi CEO Matteo Veronesi tijdens het evenement in Amsterdam. Beeld via Intimissimi / UPR, fotografie door Chantelle Laurent.

Wanneer we inzoomen op Nederland blijkt dat Intimissimi over vijf jaar 100 winkels wil hebben. Momenteel heeft het er al 15. “We hebben fantastische feedback gekregen van de klanten. We bieden een andere stijl van lingerie en ondermode dan de andere spelers.” Intimissimi wordt dan ook omschreven als verfijnd, sensueel en romantisch, zonder overdadigheid of overdrevenheid. Het merk heeft dan ook een bepaalde verfijning die niet vaak op deze manier bij andere spelers op de Nederlandse markt te vinden is. Wat daarbij helpt is dat in het ontwerpproces de feedback van klanten uit de winkels wordt meegenomen en zo steeds verder wordt ingespeeld op de wensen van de (lokale) klant.

Lingeriemerk Intimissimi heeft grote plannen in Nederland

Veronesi vertelt dat voor de winkelopeningen in Nederland vooraf geen overzicht is gemaakt van alle plekken waar het merk wil liggen. Op vrijdag 9 december opent dan wel een grote winkel in Eindhoven en voor 2023 staan er al 5 winkelopeningen op de planning, maar als het op locatiekeuze aankomt kijkt het merk vooral of het bij ze past. “We willen natuurlijk naar de grote steden, maar we kijken ook wat bij ons past. We hebben geen haast, maar als een locatie ons bevalt, dan gaan we er wel voor.”

Een van de optredens tijdens het Intimissimi evenement in Amsterdam. Beeld via Intimissimi / UPR, fotografie door Chantelle Laurent.

Intimissimi heeft wereldwijd in totaal al 1.586 winkels waarvan 487 in Italië. Achter de schermen werkt het bedrijf aan de modernisering van de winkels. Gevraagd naar wat dit inhoudt vertelt Veronesi dat dit meerdere aspecten heeft. “Voor ons zijn er meerdere types van modernisering. Zo is er het technologische aspect, zoals omnichannel en het aanbieden van pick-up in de winkels. Maar voor Intimissimi betekent modernisering ook het terug gaan naar de wortels. We willen een speciale klantenservice geven, die niemand tegenwoordig meer geeft. Ondanks dat e-commerce groeit en dit een trend is in de markt, willen we om die reden ook juist een goede klantenservice bieden. Niemand focust zich nog hier op.”

Intimissimi is onderdeel van het familiebedrijf Calzedonia Group. In het portfolio van deze groep bevindt zich ook Intimissimi Uomo, een mannenmerk van Intimissimi. Het merk is relatief nieuw, sinds 2014 waar Intimissimi zelf in 1996 is opgericht, en staat echt los van het damesmerk, zo vertelt Veronesi. De expansieplannen waar de CEO van Intimissimi over vertelt staan dus los van het mannenmerk, zo antwoordt Veronesi desgevraagd. Intimissimi Uomo is op dit moment vooral sterk in Italië en Zuid-Europa. “Maar,” zegt de CEO, “we willen wel uitbreiden, dus wie weet komt de dag dat we ook hier openen. Het is een concept dat zich heel sterk ontwikkeld.”

Tijdens het evenement op dinsdagavond 6 december in hotel Krasnapolsky in Amsterdam wordt de grootste missie van Intimissimi goed onderstreept. De gehele avond straalde een bepaalde elegantie en verfijning uit. Het evenement werd begeleid door een vioolkwartet Adam Quartet en stond bol van de dans- en acrobatiekoptredens. Alle artiesten waren uiteraard gekleed in Intimissimi items en hadden een glitterende make-up look van MAC Cosmetics. Of de grote inzet zijn vruchten afwerpt zal alleen de tijd leren. “Tot over vijf jaar,” grapt Veronesi bij het afscheid.