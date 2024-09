CEO Moncler investeert in bedrijf via LVMH-deal

Moncler krijgt meer Franse invloeden. Het Franse luxeconcern LVMH neemt een belang van 10 procent in Double R, het investeringsvehikel van Remo Ruffini’s onderneming. Dit bedrijf heeft een direct belang van 15,8 procent in Moncler, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Het nieuwe partnerschap versterkt Ruffini’s positie als grootste aandeelhouder van Moncler.

In de voorwaarden van de transactie staat dat Double R haar belang in Moncler zal vergroten tot maximaal 15,8 procent door verdere aankopen van Moncler-aandelen in een periode van 18 maanden. De financiering van deze aankopen wordt versterkt door LVMH, die de investering in Double R zal verhogen tot maximaal 22 procent.

Verder blijft Ruffini als voorzitter en Chief Executive Officer de ontwikkelingsplannen van de Moncler Group aansturen. LVMH Group zal vanaf nu de visie van Ruffini ondersteunen, zo is te lezen. Verder heeft het Franse luxeconglomeraat het recht om twee leden in de raad van bestuur van Double R en één lid in de raad van bestuur van Moncler te benoemen.

“Ik heb al lang bewondering voor Bernard Arnault’s ondernemersgeest en unieke inzicht in de luxesector, en ik ben verheugd dat hij zo duidelijk mijn langetermijn ambities voor de buitengewone merken van onze groep ondersteunt”, deelt Ruffini in het persbericht. Arnault zegt op zijn beurt blij te zijn te mogen investeren in Ruffini’s onderneming “om zijn positie als grootste aandeelhouder in Moncler te versterken en de onafhankelijkheid van Moncler Group te ondersteunen”.