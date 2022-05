CEO Nederlandse winkelketens in open brief: “Creëer fiscale aftrekregeling voor investeringen”

Acht CEO’s van grote Nederlandse winkelketens hebben zich verenigd in een open brief. De CEO’s pleiten vanwege de financiële schade die door corona is aangericht en de investeringen die daardoor op de lange baan zijn geschoven, voor een fiscale aftrekregeling voor investeringen. “Maakt het beter mogelijk te werken aan een gezonde toekomst.”

De CEO’s geven aan dat de zorgen van de ondernemer nog niet voorbij zijn nu de pandemie voorbij is. De financiële schade die ze hebben geleden en de investeringen die daardoor op de lange baan zijn geschoven zijn niet goed voor de retail en niet goed voor Nederland, zo pleitten ze in de open brief. “Herstel van deze belangrijke bedrijfstak is een maatschappeljke opgave die net als corona ook in gezamenlijkheid aangepakt moet worden. De overheid kan met een fiscale aftrekregeling bij investeringen een oplossing bieden. Zo kunnen gezonde retailbedrijven investeren, behouden we werkgelegenheid en blijven binnensteden en dorpskernen aantrekkelijk,” aldus de brief.

Winkelketens roepen op tot fiscale aftrekregeling voor investeringen om coronaschade tegen te gaan

“De vraag aan het kabinet is om gezamenlijke corona aanpak nu ook in de nasleep samen vol te houden. Trek de handen niet af van de retail maar biedt steun aan investeringsplannen voor onze winkels en daarmee voor de winkelgebieden. Maak het mogelijk met een investeringsaftrekregeling. Samen uit, samen thuis.” De oproep van de CEO’s komt een kleine week voor het debat in de Tweede Kamer op 12 mei waar het coronasteunpakket en de lange termijn visie op de agenda staat.

Ondertekenaars van de brief zijn Adam Doymaz (algemeen directeur Scapino), Bas Duijsens (CEO Wibra), Frank Huisman (CEO Score en Chasin’Group), Joris Asperghis (CEO WE Fashion), Patrick Miami (Directeur MS Mode, America Today en CoolCat), Peter Berg (CEO Jeans Centre), Roger Durlinger (CEO Durlinger’s schoenbedrijf) en Roy van Keulen (CEO Ziengs Retail).