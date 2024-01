CEO Otrium stapt op, verkoopt Amerikaanse tak

Outletplatform Otrium begint 2024 met meerdere veranderingen. Zo vindt er een CEO-wissel plaats én heeft het de Amerikaanse tak verkocht, zo blijkt uit een LinkedIn-post van Zuhairah Washington, de inmiddels oud CEO van Otrium.

Washington was nog niet zo heel lang CEO van het platform. In juli van 2023 werd haar aanstelling bekendgemaakt. Op dat moment werkte ze al sinds 2021 bij Otrium als president en chief operating officer. De taak van Washington was om Otrium in Europa op het pad naar winstgevendheid en het platform verder op te schalen in de Verenigde Staten. De taak van CEO geeft ze nu over aan Frank van Valderen, eerder chief financial officer die in 2023 zich bij het bedrijf aansloot.

De CEO wissel wordt onder andere gemotiveerd door de verkoop van de Amerikaanse tak aan de Rue Gilt Groupe. Dit bedrijf wordt door Washington een ‘premium en luxe off-price e-commerce’ bedrijf genoemd. Door deze verkoop komt de focus weer terug op de Europese tak te liggen. “Vanwege Otrium’s focus op Europa, is het logisch dat ik op dit moment het stokje doorgeef aan een leider die in deze markt fulltime opereert”, aldus Washington op LinkedIn. Otrium zal vanaf nu dus verder een ‘strategische focus hebben op de Europese markt en de winstdoelen’.

Otrium is opgericht door Max Klijnstra en Milan Daniels. Otrium voorziet een gehele e-commerce ervaring, van fotografie tot logistiek en nazorg. Het platform werkt samen met modemerken om overtollige voorraad te verkopen in de online outlet. Bij het platform zijn zo’n 300 merken aangesloten.