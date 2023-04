CEO Prénatal stapt op

Rob van den Noort stapt op als CEO van babyspeciaalzaak Prénatal, dat meldt Retailtrends.

De reden van zijn aftreden is volgens Retailtrends niet bekendgemaakt. Ook blijft het voor nu nog afwachten wie hem zal gaan opvolgen.

Van den Noort trad een kleine vijf jaar geleden aan als CEO van Prénatal. In zijn rol zorgde hij onder andere voor een meer klantgerichte aanpak, een verschuiving naar een omnichannel-omgeving en het realiseren van sociale omzetgroei, zo meldt Prénatal aan Retailtrends.

"In de vijf jaar waarin [van den Noort] de leiding had, is Prénatal gegroeid naar een organisatie waar aandacht voor collega's voorop staat", zo vervolgt het bedrijf.