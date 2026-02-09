CEO Seidensticker: uitbreiding in de VS en een terugkeer van de damesmode in de groothandel?

Januari blijft een moeilijke maand voor de fysieke detailhandel, wat Duitse overhemden-specialist Seidensticker bevestigt. Toch kijkt het bedrijf uit Bielefeld positief naar het komende jaar. Het verwacht dat de situatie stabiliseert, aldus Silvia Bentzinger.

Op de herenmodebeurs Pitti Uomo geeft de CEO inzicht in de strategie voor 2026. Ze bespreekt welke markten centraal staan en welke processen verdere optimalisatie vereisen. Daarnaast onthult ze dat er, ondanks de terugtrekking uit de groothandel, nog steeds potentieel is voor de damesmode in dat kanaal en hoe een eventuele terugkeer eruit zou kunnen zien.

Hoe is de eerste maand van het nieuwe jaar voor u verlopen?

In de fysieke detailhandel was er een duidelijke daling merkbaar. Dit patroon kennen we van voorgaande jaren. Weersomstandigheden, zoals ijzelwaarschuwingen, spelen een rol. Ook de hogere uitgaven tijdens de kerstperiode, die in januari traditioneel tot terughoudendheid leiden, dragen hieraan bij. Daardoor was januari ook dit jaar wat lastiger.

Hebben uw handelspartners dit ook aangegeven?

Uit alle gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd, blijkt dat januari voor veel retailers een uitdagende maand was. We gaan er echter vanuit dat het om verschuivingen gaat en dat de situatie in de loop van het jaar weer stabiliseert.

Hoe staat het ervoor in de andere kanalen?

In de e-commerce zien we een aanhoudende, stabiele groei. De online verkoop blijft voor ons een belangrijk omzetkanaal. Ook over de ontwikkelingen in de groothandel zijn we zeer tevreden.

Tegelijkertijd breiden we ons assortiment gericht uit met aanvullende producten, zoals onze collectie van brei- en tricotwerk. De lijn Studio Seidensticker zorgt met haar eigen positionering voor een verbreding van de doelgroep. Onze kernactiviteit blijft het zakelijke overhemd, maar we bouwen ons aanbod gericht uit en versterken zo geleidelijk onze marktpositie.

Uw boekjaar eindigt pas in april. Hoe is het kalenderjaar 2025 voor u verlopen?

Over het algemeen was het stabiel, we zijn tevreden. Er zijn verschillen tussen de kanalen, maar over de hele linie liggen we op schema. Voor het lopende boekjaar verwachten we een conservatieve, enkelcijferige groei.

Welke items, naast het klassieke overhemd, stuwen momenteel de omzet?

Breigoed is voor ons een belangrijk groeigebied. In de zomer zien we ideale aanvullingen in polo's, lichte merinokwaliteiten en T-shirts. In het herfst- en winterseizoen richten we ons daarnaast op truien, overhemden en casual overhemden, die ons klassieke assortiment uitbreiden.

Hoe staat het met de directe verkoop van de damesmode?

Ons sterkste product is nog steeds de blouse. Tegelijkertijd wordt het assortiment succesvol aangevuld met jurken. In de e-commerce zien we bovendien dat ons ‘Lookgood’-assortiment goed is voor bijna een derde van de omzet. De complete look en met name pakken zijn erg in trek.

U heeft zich met de damesmode teruggetrokken uit de groothandel. Blijft dat zo?

We zien hier uiteraard nog steeds potentieel. Een terugkeer moet echter weloverwogen gebeuren. Een proef met een minicollectie bij geselecteerde groothandelspartners is een mogelijkheid. Concrete details over de strategie en planning van een eventuele terugkeer kan ik op dit moment nog niet geven.

Voor Studio heeft u uw groothandelsambities versterkt met de nieuwe distributiepartner in Düsseldorf.

Studio positioneren we als onze jonge, eigentijdse lijn, die via geselecteerde, stedelijke en moderne retailers wordt verkocht. In de toekomst willen we vooral de internationalisering verder stimuleren. Daarin zijn we al goed op weg.

Wie wilt u bereiken met een internationale beurs als de Pitti Uomo?

We ontmoeten hier zowel onze belangrijkste Duitse klanten als talrijke internationale partners. Naast veel Europese klanten zijn er ook bezoekers van overzee, zoals uit de Verenigde Staten, Canada en Japan. De beurs biedt een uitstekende gelegenheid om bestaande contacten te onderhouden en tegelijkertijd nieuwe klanten te werven.

In welke markten wilt u verder groeien?

Een duidelijke focus voor groei ligt voor ons in de Verenigde Staten, waar we tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn en dus veel potentieel zien. Daarnaast behoren Scandinavië, België, Luxemburg en Nederland tot onze strategisch belangrijke doelmarkten.

Welke onderwerpen uit het afgelopen jaar zullen u in 2026 blijven bezighouden?

Een centraal thema blijft de druk van oude voorraden, die we voortdurend actief beheren. We zijn momenteel zeer tevreden over onze leveringsprocessen; op dat vlak zijn we goed georganiseerd. Na de verhuizing van de logistiek vorig jaar waren er enkele opstartproblemen, maar die hebben we snel opgelost. Inmiddels draaien zowel de logistiek als onze toeleveringsketen met eigen productielocaties stabiel.

Tegelijkertijd werken we continu aan de verdere optimalisatie van interne processen en het behouden van een nauwe band met de klant om hun behoeften vroegtijdig te signaleren.

Welke processen probeert u momenteel vooral te optimaliseren?

Voorraadbeheer blijft een centraal thema, vooral in onze eigen kanalen. Bij de merchandise controlling analyseren we nauwkeurig welke producten in trek zijn, waar aanpassingen nodig zijn en welke artikelen eventueel vervangen moeten worden. Samen met onze handelspartners werken we aan een optimale en vraaggestuurde goederenstroom.

Tot slot, wat is uw favoriete item uit de huidige collectie?

Mijn favoriete item is eigenlijk altijd het witte overhemd, of het nu klassiek of modern geïnterpreteerd is. Dat kan gewoon altijd!