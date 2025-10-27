CEO van Dior Delphine Arnault ‘zeer optimistisch’ over de toekomst

In een interview met La Tribune Dimanche van 26 oktober is Dior CEO Delphine Arnault ‘zeer optimistisch’ over de toekomst van het luxehuis, een van de meest prestigieuze merken van de wereldwijde marktleider LVMH.

“Ik ben zeer optimistisch over de toekomst”, aldus Arnault. “De sector blijft extreem veelbelovend”, verzekert de directrice van Dior, het tweede merk van LVMH na Louis Vuitton.

Na enkele maanden van omzetvertraging bevestigt LVMH ‘verbeteringen in de trends in het derde kwartaal’. Dit werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van de resultaten van het derde kwartaal op 14 oktober.

“We moeten ons niet richten op de korte termijn”, preciseert Arnault, “niet denken aan het volgende kwartaal, maar juist een perspectief van tien of twintig jaar hebben.”

De dochter van miljardair Bernard Arnault - de baas van LVMH - benadrukt het cruciale karakter van de Amerikaanse markt voor Dior: “Zeer belangrijk voor ons, net als voor alle huizen van de groep, onder andere omdat de bevolking een hoge koopkracht heeft en graag consumeert.”

Deze markt ‘heeft vandaag de dag nog steeds een sterk ontwikkelingspotentieel voor Dior’, benadrukt ze, nu het huis twee nieuwe winkels heeft geopend in de Verenigde Staten, in New York en Los Angeles.