CEO van River Island treedt in 2023 af

Will Kernan, de CEO van River Island, zal in 2023 aftreden en RIver Island verlaten om ‘persoonlijke projecten na te streven’, zo meldt WWD. Er is tot dusver nog geen vervanger benoemd. Kernan zal in samenwerking met voorzitter van het bedrijf Clive Lewis werken aan een overdrachtsproces.

Kernan trad in 2019 aan als CEO van River Islands, slechts negen maanden voor de start van de pandemie. Kernan’s eerdere ervaring is niet uitsluitend in de modewereld: voorheen werkte hij bij fietsbedrijf Wiggle en leidde hij The White Company. Ook vandaag heeft Kernan een voet buiten de modewereld, als voorzitter van koekjesbedrijf Biscuiteers, aldus WWD.

Kernan deelt aan WWD ‘enthousiast’ te zijn over dit volgende hoofdstuk, maar ‘koestert ook grote genegenheid voor River Island en de controlerende Lewis-familie’.

Twee maanden terug bracht River Island nog een financieel verslag naar buiten waaruit bleek dat ze vorig jaar voor het eerst weer winst maakte, na verliezen geleden tijdens de start van de pandemie. Hoewel het bedrijf erin slaagde zijn winstcijfers van voor de pandemie te overtreffen, waarschuwde het nog steeds dat ‘de handel moeilijker is geworden omdat de kosten stijgen en de consumenten voorzichtig blijven’, zo licht WWD toe.