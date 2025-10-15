Chalhoub Group verwerft strategisch belang in Amerikaans label Willy Chavarria

Het Amerikaanse modemerk Willy Chavarria kan zijn internationale groei versnellen met nieuwe investeerders. Woensdag kondigde het in Dubai gevestigde retailconcern Chalhoub Group de overname aan van een ‘strategisch minderheidsbelang’ in het kledingbedrijf, dat in 2015 werd opgericht door Willy Chavarria en David Ramirez. Naast de Chalhoub Group hebben ook de investeringsmaatschappijen FAE Fashion Ventures en Webster Capital in het merk geïnvesteerd.

De investering is onderdeel van de bedrijfsstrategie om ‘opkomende luxemerken met durfkapitaal te ondersteunen’, aldus de Chalhoub Group in een verklaring. De participatie onderstreept het streven van de groep om ‘schaalbare merken met een hoog potentieel, sterke culturele relevantie en visionair leiderschap te bevorderen’. Het doel van de samenwerking is de internationale expansie van Willy Chavarria te versnellen.

Willy Chavarria kende vorig jaar een sterke groei

Een belangrijke reden voor de participatie is volgens de Chalhoub Group de persoonlijkheid van de bekroonde creatief directeur Willy Chavarria. Hij maakte in januari met zijn gelijknamige label zijn officiële debuut op de Paris Fashion Week. “Willy Chavarria is een ontwerper die het veranderende gezicht van luxe vertegenwoordigt, geworteld in cultuur, identiteit en gemeenschap”, licht Zahra Kassim-Lakha, de directeur investeringen van het concern, toe in een verklaring. “Onze samenwerking is gebaseerd op het gezamenlijke doel om merken met sterke waarden en een onmiskenbare stem te ondersteunen. Wij geloven dat Willy's creatieve visie en zijn expressieve storytelling de modewereld wereldwijd zullen veranderen.”

Het modebedrijf kende onlangs een sterke groeispurt. Sinds het begin van de samenwerking met FAE Fashion Ventures voor het lente/zomer 2024 seizoen, heeft het merk zijn aanwezigheid in de groothandel verdrievoudigd. Ook zijn er samenwerkingen met toonaangevende retailers gesloten en opvallende collabs met merken als Adidas, Don Julio en Tinder gelanceerd, zo staat in een verklaring.