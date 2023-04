Chanel benoemt nieuwe president Chanel V.S. en Chanel Inc.

Chanel heeft Stephane Blanchard benoemd tot president van de Amerikaanse regio en Chanel Inc., dat meldt WWD. De benoeming komt nadat Chanel maandag bekendmaakte dat John Galantic na zestien jaar als president en hoofd bedrijfszaken heeft besloten het bedrijf te verlaten.

Blanchard start met ingang van 1 september en zal rapporteren aan Leena Nair, de CEO van Chanel.

Op dit moment is Blanchard algemeen directeur van Chanel Korea, een functie die hij sinds 2016 bekleedt. In deze functie heeft hij “transformatieve initiatieven” ontwikkeld op het gebied van talentontwikkeling en cultuur, klantbetrokkenheid, retail en duurzaamheid, zo meldt Chanel aan WWD. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij al directeur van Chanel Rusland en Chanel Duitsland.

Een woordvoerder van Chanel meldde verder aan WWD dat Blanchard tijdens zijn dertigjarige carrière bij het merk tot nu toe een “uitstekende reputatie” opbouwde als "multiculturele, veelzijdige en flexibele leider".

Blanchards opvolger bij Chanel Korea is volgens WWD nog niet genoemd.

Galantic heeft tot dusver nog geen commentaar gegeven over zijn verdere plannen. Zijn vertrek gaat in op 30 juni.