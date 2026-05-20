Chanel hervindt groei in 2025 ondanks kwakkelende luxemarkt

Parijs - Chanel hervindt in 2025 de groei dankzij de vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf presteert goed in een context van een vertragende wereldwijde luxemarkt. Het bedrijf publiceerde een omzet van 19,3 miljard dollar (16,6 miljard euro), een stijging van 3 procent. Deze groei is te danken aan alle bedrijfsactiviteiten, zo meldt het bedrijf in een dinsdag gepubliceerd persbericht.

In deze periode rapporteerde het huis, opgericht door Coco Chanel en beroemd om zijn tweed mantelpakken en het parfum Nummer 5, een nettowinstdaling van 14,3 procent naar 2,9 miljard dollar. Een verklaring voor deze daling werd niet gegeven. Het operationeel resultaat steeg echter met 5,2 procent naar 4,7 miljard dollar.

“Chanel heeft in 2025 een solide financiële prestatie geleverd, gedreven door de groei van al haar activiteiten. Dit resultaat weerspiegelt onze voortdurende inzet om te investeren in onze knowhow, ons wereldwijde netwerk van boetieks en de klantervaring”, aldus financieel directeur Philippe Blondiaux in het persbericht.

Terwijl luxegroepen na succesvolle jaren te maken hebben met een afnemende vraag en op zoek zijn naar nieuwe groeimogelijkheden, onderscheidt Chanel zich van sommige concurrenten. Vorig jaar rapporteerde LVMH een omzetdaling van 5 procent tot bijna 81 miljard. Voor landgenoot Kering was de pil nog bitterder, met een daling van de jaaromzet van 13 procent tot 14,7 miljard euro. Hermès zag zijn omzet daarentegen met 5,5 procent stijgen.

Dynamische prêt-à-porter

Per regio stagneerde de verkoop in Azië-Pacific, de belangrijkste markt voor Chanel, vorig jaar (min 0,6 procent tot 9,2 miljard dollar). Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2024, toen de verkoop in de regio met meer dan negen procent daalde. Dit was het gevolg van een sterke vertraging van de Chinese vraag, die lange tijd een van de belangrijkste groeimotoren voor de luxemarkt was. “China keerde in het vierde kwartaal van 2025 terug naar groei, en deze dynamiek zette zich voort in 2026”, aldus Philippe Blondiaux in een interview met persbureau Bloomberg.

Europa presteerde goed met een omzetstijging van 6,7 procent tot 6,1 miljard dollar, net als Noord- en Zuid-Amerika (plus 6,4 procent tot vier miljard). Het huis, eigendom van de gebroeders Wertheimer, is een van de weinige onafhankelijke bedrijven in de mode- en luxesector. Chanel maakt de financiële prestaties van zijn afzonderlijke divisies niet openbaar. Wel geeft het aan dat de modecollecties werden ondersteund door de dynamiek van de prêt-à-porter en het enthousiasme van klanten voor de campagne van de nieuwe Chanel 25-tas.

Parfums en huidverzorging waren de belangrijkste drijfveren voor de prestaties van de Parfums & Beauty-divisie. Het bedrijf noemt met name het succes van Chance Eau Splendide, een nieuw damesparfum en het eerste in acht jaar.

De groei in de horloge- en juwelendivisie werd gedragen door de Coco Crush-collectie, in combinatie met een solide prestatie in de Verenigde Staten, aldus Chanel. Er werden nieuwe boetieks geopend in Sydney, Bangkok en Hongkong, ‘wat een belangrijke mijlpaal markeert in de ontwikkeling van de horloge- en juwelenactiviteiten van Chanel in Australië en Azië’.