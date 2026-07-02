Chanel neemt Charvet over

De Chanel-groep kondigt de overname van overhemdenmaker Charvet aan. Deze beslissing is het gevolg van een decennialange relatie tussen de twee Franse modehuizen.

Na 188 jaar onafhankelijkheid start het Parijse bedrijf Charvet een nieuw hoofdstuk met de toetreding tot het portfolio van luxegroep Chanel. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

In een bericht op LinkedIn benadrukt modehuis Chanel de gemeenschappelijke geschiedenis en waarden van de twee bedrijven: “ambachtelijke excellentie, oog voor detail en de overdracht van unieke knowhow.” De overname is een voortzetting van de ‘creatieve dialoog tussen Matthieu Blazy en Charvet sinds zijn eerste collectie’, hoewel de band tussen de twee bedrijven al langer bestaat.

Gabrielle Chanel zelf droeg al overhemden van Charvet, zoals bleek uit de shownotities van de Chanel lente-zomer 2026 show. In deze show, de eerste van Matthieu Blazy voor het merk, was het kledingstuk te zien in meerdere silhouetten. Het item was verzwaard met een Chanel-ketting en ontworpen in samenwerking met Charvet.

De overname van Charvet is bedoeld om ‘de continuïteit van dit iconische huis, onderdeel van het Franse erfgoed, en zijn unieke vakmanschap te waarborgen’, aldus Chanel. Het Parijse modehuis, gevestigd aan het prestigieuze Place Vendôme, bestaat sinds 1838 en kleedde diverse illustere historische figuren, waaronder Winston Churchill.

"We zijn verheugd over deze toenadering tot Charvet, omdat het een bijzondere weerklank heeft voor Chanel", verklaarde Bruno Pavlovsky, President of Fashion van Chanel en President van Chanel SAS, in een persbericht. "Het is eenzelfde manier om naar vakmanschap te kijken: met hoge eisen, respect en de overtuiging dat het pas zijn volledige betekenis krijgt als het deel uitmaakt van de lange termijn."

"Bij Chanel hebben we het altijd als onze verantwoordelijkheid beschouwd om deze zeldzame ambachten, die zowel ambachtelijke excellentie als een essentieel onderdeel van ons cultureel erfgoed belichamen, te begeleiden, te behouden en levend te houden", aldus de directeur.

Charvet wordt hiermee onderdeel van Chanel's dochteronderneming Paraffection. Deze dochteronderneming omvat meerdere grote namen uit de ambachtswereld die Chanel in de loop der jaren heeft overgenomen. De overnames verzekeren het voortbestaan van deze ambachten en versterken Chanel's strategie van verticale integratie. Hiermee waarborgt het modehuis de excellentie van haar toeleveringsketen en garandeert het de exclusiviteit van deze technische knowhow.

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