Chanel neemt Franse modegroep JY BH over

Frans luxe merk Chanel neemt modegroep JY BH over. Onder de overname vallen alle activiteiten, vier ateliers en alle werknemers, zo meldt FashionNetwork. De overname brengt ook de Franse modeontwerper Jean-Yves Bohère naar Chanel.

“Deze beslissing is genomen op basis van samenvallende belangen: de JY BH Group vertrouwt op een solide partner die hem zichtbaarheid op lange termijn biedt, terwijl Chanel helpt uitzonderlijke expertise in het hart van Frankrijk te behouden”, meldt Chanel aan FashionNetwork.

Aan de werkwijze van JY BH zal niets veranderen. De ateliers blijven samenwerken met hun klanten, zo benadrukt het Franse luxe merk.

Jean-Yves Bohère richtte in 1999 modegroep JY BH op. Dat deed hij middels de overname van Marque & Mod, een atelier gespecialiseerd in damesmode. In 2005 verkaste hij naar een PR3-atelier in Bourges (Frankrijk), waar hij zich focuste op kleermakerswerk en kleding met mouwen. Dit werden de belangrijkste activiteiten van de groep. In 2013 voegde hij twee ateliers aan zijn portfolio toe terwijl hij tegelijkertijd ook een ontwerpbureau oprichtte om zowel dames- als herencollecties te ontwikkelen.