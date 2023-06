ChannelEngine neemt Vendiro over

Marketplace- en e-commerce beheerplatform ChannelEngine neemt branchegenoot Vendiro over, zo meldt eerstgenoemde in een persbericht. Met de overname wil ChannelEngine de sterke punten van beide bedrijven combineren ‘en een nog betere oplossing bieden aan hun vele klanten’.

De overname wordt door ChannelEngine bestempeld als een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Met de komst van het personeel van Vendiro wordt er nog meer expertise en e-commerce kennis toegevoegd. “Dankzij deze overname ontstaat er een nieuwe mogelijkheid om het platform uit te breiden met meer mogelijkheden voor e-commerce beheer en deze mogelijkheden beschikbaar te stellen aan een breder klantenbestand,” aldus het persbericht.

Voor klanten van Vendiro betekent de overname toegang tot meer markten. Vendiro heeft zelf al toegang tot 70 verschillende marketplaces en heeft een sterke aanwezigheid in de Benelux. ChannelEngine heeft toegang tot meer dan 700 online verkoopkanalen en heeft kantoren in onder andere Leiden, München, Dubai, Singapore, Melbourne, Toronto, Dublin en New York.