ChatGPT geeft in de toekomst shopadvies

De AI-chatbot ChatGPT is aan het testen met shopadvies en gaat daarmee de concurrentie aan met Google .

Het ontwikkelbedrijf OpenAI demonstreerde de nieuwe functie met een zoekopdracht: “Wat is de beste espressomachine voor een prijs van minder dan 200 dollar, die de smaak van koffie in Italië benadert?” ChatGPT stelde daarop meerdere modellen voor met foto's, prijzen en links naar de verkopers.

De selectie van de antwoorden is niet gebaseerd op betaalde advertentieplaatsing, benadrukte OpenAI. Voor Google is de shopping-zoektocht een lucratieve business: bedrijven kunnen ervoor betalen dat hun producten prominent worden weergegeven. OpenAI werkte slechts met ‘partners’ om de prijzen actueel te houden, zei de verantwoordelijke manager Adam Fry tegen de tech-blog ‘The Verge’. OpenAI maakt geen details bekend over wie deze partners zijn.

De shopping-hulp is in eerste instantie beperkt tot een aantal productcategorieën: elektronica, mode, cosmetica, huishoudelijke artikelen. Wie geïnteresseerd is in een artikel, kan ChatGPT er verdere vragen over stellen. OpenAI wil de functie snel toegankelijk maken voor alle ongeveer 500 miljoen gebruikers. Het KI-bedrijf zou daarmee niet alleen Google, maar ook gespecialiseerde aankoopadvies-sites concurrentie kunnen aandoen.

Naast het shoppen verbeterde OpenAI de ChatGPT-zoektocht met voorstellen voor het automatisch aanvullen van zinnen en de weergave van zoekopdrachten die op dat moment trending zijn.