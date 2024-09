China beschuldigt PVH van discriminatie en start onderzoek

China is een onderzoek gestart naar het Amerikaanse modeconcern PVH op verdenking van het boycotten van katoen en andere producten uit de provincie Xinjiang, die internationaal zwaar bekritiseerd worden vanwege de mensenrechtensituatie.

Volgens het Chinese ministerie van Handel handelt PVH, eigenaar van de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, zonder feitelijk bewijs en schendt daarmee de rechten van Chinese bedrijven en de ontwikkelingsbelangen van China. Het bedrijf zou hierdoor op een zwarte lijst in China kunnen komen te staan.

PVH verklaarde volgens Amerikaanse media in contact te staan met de Chinese autoriteiten en benadrukte zich strikt te houden aan de relevante wetten in alle landen. Het ministerie van Handel gaf het New Yorkse bedrijf volgens de aankondiging van gisteren 30 dagen de tijd om te reageren op de beschuldiging dat het de afgelopen drie jaar "discriminerende maatregelen" heeft genomen tegen producten uit Xinjiang.

EU-Kamer: Aankondiging zorgt voor onzekerheid bij bedrijven

De provincie in het uiterste noordwesten van China is een mijnenveld geworden voor buitenlandse bedrijven vanwege de verdenkingen van mensenrechtenschendingen en dwangarbeid. De VS en de EU hebben daarom elk hun eigen richtlijnen opgesteld, zodat bedrijven hun vestigingen en toeleveringsketens op dit gebied kunnen controleren.

Het aangekondigde onderzoek heeft tot bezorgdheid geleid bij bedrijven, aldus de Europese Kamer van Koophandel in China vandaag. "Europese bedrijven komen steeds meer in een spagaat terecht", zo luidde het verder. Als ze hun activiteiten in regio's als Xinjiang stopzetten, moeten ze rekening houden met felle reacties van Peking en de consument; als ze blijven, riskeren ze negatieve gevolgen op andere markten of reputatieschade.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte vandaag dat Peking de openstelling van 's werelds tweede economie wil bevorderen. Tot nu toe is slechts een klein aantal buitenlandse bedrijven op de lijst van "onbetrouwbare" bedrijven geplaatst.