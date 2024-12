China: Detailhandel onverwacht zwak - Industriële productie trekt aan

In China vallen de resultaten van november in de retail tegen. De industriële productie trekt daarentegen aan, meldt het Chinese statistiekbureau maandag in Peking. Dit ligt in lijn met de verwachtingen.

De retailomzet in China viel in november tegen. De industriële productie is daarentegen volgens verwachting gestegen. De retailomzet steeg in november met slechts drie procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers. Daarmee viel de groei aanzienlijk lager uit dan in de maand ervoor. In oktober bedroeg de groei nog 4,8 procent. Door Bloomberg ondervraagde experts hadden juist verwacht dat deze in november licht zou versnellen. De industriële productie steeg in november met 5,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, zoals door analisten verwacht.

Sommige experts, zoals econoom Michelle Lam van Société Générale, wijzen echter ook op anticiperende effecten voorafgaand aan de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump in januari. Hij zou de export van goederen kunnen bemoeilijken door middel van invoertarieven.