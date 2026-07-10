China keurt beursnotering Shein in Hongkong goed

Beijing - Online modeplatform Shein krijgt goedkeuring van de Chinese markttoezichthouder voor een beursgang in Hongkong. Dat blijkt uit een officiële verklaring van vrijdag.

De Chinese beurswaakhond (CSRC) keurt het plan van het bedrijf goed voor de verkoop van maximaal 341,6 miljoen aandelen en een notering in Hongkong.

Shein, nu op de beurs van Hongkong

De beursgang van de onlineretailer verloopt niet zonder slag of stoot. Een eerdere poging voor een notering aan de beurs van Londen stuitte op diverse obstakels, waaronder juridische geschillen. Na deze mislukking diende de ultra-fast-fashiongigant in juli 2025 een aanvraag in voor een beursgang in Hongkong. De goedkeuring van deze aanvraag heeft een jaar geduurd.

De e-commercesite biedt in meer dan 150 landen een breed scala aan producten tegen extreem lage prijzen. Het platform valt onder de Franse wet tegen ultra-fast fashion, een voorstel dat eind juni definitief door het parlement is aangenomen.

De textielsector is verantwoordelijk voor bijna tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Shein, maar ook Temu en AliExpress, worden ervan beschuldigd de markt te overspoelen met laaggeprijsde producten. Dit leidt tot enorme afvalbergen en aanzienlijke vervuiling.

Met de meeste fabrieken in China onderscheidt Shein zich van zijn fast-fashionconcurrenten door de snelle productontwikkeling en een zeer efficiënte toeleverings- en productieketen.

Volgens analisten heeft het bedrijf zijn hoofdkantoor buiten China gevestigd om te ontsnappen aan de verscherpte controle van buitenlandse autoriteiten op Chinese bedrijven.

Dit AFP-bericht is aangevuld door een redacteur van FashionUnited.