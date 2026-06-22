China legt tien Amerikaanse bedrijven exportcontroles op

Peking - China legt exportcontroles op aan tien Amerikaanse bedrijven. Het gaat onder meer om bedrijven uit de defensie- en zeldzame-aardmetalen-sector, zo meldt Peking maandag.

Daarnaast verbiedt het land tientallen Amerikaanse bedrijven deel te nemen aan openbare aanbestedingen. Dit is een reactie op een zwarte lijst van Washington met Chinese bedrijven.

De maatregelen komen een maand na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China. Hij probeerde de gespannen relaties met zijn collega Xi Jinping te stabiliseren.

Kort na dat bezoek publiceren de Verenigde Staten echter een zwarte lijst. Op de lijst staan 80 Chinese bedrijven en hun dochterondernemingen. Volgens Washington ondersteunen deze bedrijven het Chinese leger. Peking dreigt hierop met vergeldingsmaatregelen.

De nieuwe exportcontroles van China zijn ‘een reactie op de afschuwelijke daad van de Amerikaanse regering’ om bedrijven toe te voegen aan de zogenoemde lijst van Chinese militaire bedrijven. Dat meldt het ministerie van Handel in een verklaring.

Het ministerie voegt toe dat de maatregelen ook bedoeld zijn om de ‘nationale veiligheid’ van China te beschermen.

Onder de tien entiteiten vallen Aveox, dat lucht- en ruimtevaartcontracten heeft met de Amerikaanse strijdkrachten, en Oshkosh Defense, een fabrikant van militaire voertuigen.

Daarnaast kondigt het Chinese ministerie van Financiën een verbod aan voor 46 Amerikaanse bedrijven om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in het land. Hieronder vallen Lockheed Martin, Raytheon en de defensietak van Boeing.

De Amerikaanse zwarte lijst treft Chinese giganten als Alibaba, Baidu en BYD.