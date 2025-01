China neemt wraak en beweert dat PVH betrokken is bij 'ongepaste' praktijken in de regio Xinjiang

Het Chinese Ministerie van Handel (MOC) heeft verklaard dat uit een voorlopig onderzoek naar PVH blijkt dat de Amerikaanse modegigant zich schuldig heeft gemaakt aan ongepaste praktijken in de Chinese regio Xinjiang.

Het moederbedrijf van Tommy Hilfiger behoort tot een aantal Amerikaanse bedrijven die naar verluidt 'ongepast gedrag' vertoond zouden hebben in de regio, die vooral bekend staat om zijn katoenproductie.

Een woordvoerder van het ministerie vertelde aan verschillende media dat een onderzoek naar PVH, in het kader van het mechanisme voor de lijst van onbetrouwbare entiteiten, op een rechtmatige manier is verlopen. Het ministerie is van plan om in de toekomst met het retailconcern te overleggen, voordat de resultaten van het onderzoek openbaar worden gemaakt.

Het onderzoek werd oorspronkelijk gestart in september, toen China zei dat PVH ervan verdacht werd katoen uit Xinjiang "zonder feitelijke basis" onrechtmatig te boycotten, meldde Reuters destijds.

Het bedrijf werd gevraagd documentatie en bewijs te overleggen waarin de "discriminerende maatregelen" die de afgelopen drie jaar met betrekking tot producten uit Xinjiang zijn genomen, worden beschreven.

De afgelopen jaren is China onder vuur komen te liggen vanwege beschuldigingen van dwangarbeid in de katoenproducerende regio, waar zelf ook onderzoeken naar zijn uitgevoerd, met name door de Verenigde Naties.

Medio 2022 publiceerde de VN een rapport waarin werd gesuggereerd dat er bewijs was gevonden van "ernstige schendingen van de mensenrechten" in Xinjiang, terwijl verder onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 1,6 miljoen Oeigoerse moslims worden vastgehouden in interneringskampen en dwangarbeid verrichten. China blijft deze beweringen ontkennen.

Analisten suggereren dat het huidige Chinese onderzoek naar PVH en andere Amerikaanse bedrijven deel uitmaakt van vergeldingsmaatregelen tegen de steeds strengere importbeperkingen van de VS op producten waarvan wordt gezegd dat ze afkomstig zijn uit Xinjiang.

De spanningen zijn de afgelopen maanden ook opgelopen in de aanloop naar de terugkeer van Donald Trump als president. Een deel van Trumps campagne was gericht op een aanzienlijke verhoging van de invoertarieven op goederen die in China zijn geproduceerd, een missie waaraan hij zegt zich onmiddellijk na zijn aantreden in het Witte Huis te zullen houden.