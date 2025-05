China's Alibaba meldt omzetstijging van zes procent op jaarbasis

Peking – Alibaba, de Chinese internetreus achter platforms als Taobao, heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn jaaromzet met 6% is gestegen. Ondanks economische onzekerheden en geopolitieke spanningen blijft het bedrijf daarmee groeien, wat wordt gezien als een positief signaal voor de bredere Chinese technologiesector.

Over het boekjaar dat eindigde op 31 maart haalde Alibaba een omzet van ruim 127 miljard euro (996,3 miljard yuan). De nettowinst kwam uit op ongeveer 16,4 miljard euro, een forse stijging van 62 procent vergeleken met een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van de beurs van Hongkong.

Alibaba geldt als een belangrijke graadmeter voor het consumentenvertrouwen in China. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Hangzhou en bezit een groot deel van de Chinese e-commercemarkt via platforms als Taobao en Tmall.

De beurskoers van het bedrijf kende het afgelopen jaar flinke schommelingen. Aanvankelijk profiteerde Alibaba van hernieuwd optimisme over Chinese AI-ontwikkelingen, maar het aandeel kreeg vorige maand een klap door Amerikaanse handelsbeperkingen.

Topman Eddie Wu benadrukte in een verklaring dat de sterke jaarcijfers laten zien dat Alibaba’s focus op gebruikers en kunstmatige intelligentie werkt. “We zien versnelde groei in onze kernactiviteiten en blijven investeren in technologie.”

In maart introduceerde Alibaba nog een nieuw AI-model, genaamd Qwen-32B, dat volgens het bedrijf kan wedijveren met het toonaangevende DeepSeek. Daarmee mengt Alibaba zich nadrukkelijk in de snelgroeiende AI-race in China, samen met concurrenten als Tencent, dat onlangs het AI-model Yuanbao lanceerde.

Met deze stappen onderstreept Alibaba zijn ambitie om ook op het gebied van kunstmatige intelligentie een leidende rol te spelen in binnen- en buitenland.