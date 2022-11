Chinese e-tailer JD.com ziet omzet stijgen met 11,4 procent in derde kwartaal

Chinese e-commerce groep JD.com, Inc. heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen met 11,4 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 243,5 miljard renminbi (33,1 miljard euro). Het bedrijf maakte daarnaast ook flinke sprongen in de winstgevendheid.

Het operationele inkomen sprong namelijk van 2,6 miljard renminbi naar 8,7 miljard renminbi (van 354,3 miljoen euro naar 1,1 miljard euro) in het kwartaal. Het netto inkomen kwam neer op 6 miljard renminbi (817,6 miljoen euro), waar het een jaar eerder in het kwartaal nog een verlies van 2,8 miljard renminbi (381,5 miljoen euro) was. Vorig jaar gaf het bedrijf aan dat het verlies vooral te maken had met sterk stijgende administratieve kosten en kosten voor marketing in het kwartaal.

Het Chinese JD.com is sindskort sterker aanwezig in de Benelux. Zo opende het een distributiecentrum in Venray in Nederland en opende het diverse Ochama-winkels in Nederland en rolde het online uit naar België. In oktober kwamen berichten in de media naar buiten dat enkele van de Nederlandse Ochama-winkels tijdelijk gesloten waren.