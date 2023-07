‘Chinese e-tailer Temu klaagt concurrent Shein aan’

Chinese e-tailer Temu is een rechtszaak gestart tegen concurrent Shein, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De zaak focust zich op de aanklacht dat Shein zijn marktgrootte gebruikt om kledingproducenten te dwingen niet samen te werken met Temu.

De zaak is ingediend bij de rechtbank van Boston in de Verenigde Staten, zo meldt Reuters. Temu meldt dat Shein kledingproducenten dwingt om een loyaliteitsgelofte af te leggen. Temu geeft aan dat hierdoor de prijzen voor kledingstukken hoger zijn en er minder keuze is voor consumenten.

De twee Chinese e-tailers zijn in Chicago al verwikkeld in een andere rechtszaak. In deze zaak beschuldigde Shein Temu ervan dat laatsgenoemde door middel van influencersamenwerkingen consumenten ontmoedigt om producten bij Shein te kopen.