Chinese economie verliest momentum door zwakke retail- en investeringscijfers

De Chinese economie verliest in april aanzienlijk aan momentum. Belangrijke economische data blijven achter bij de verwachtingen van analisten.

Volgens data van het statistiekbureau is er in april een stijging van de detailhandelsomzet van slechts 0,2 procent ten opzichte van vorig jaar, tegenover een plus van 1,7 procent in maart. De industriële productie groeit met 4,1 procent, na een toename van 5,7 procent in maart. Ook de investeringen stellen teleur: een daling van 1,6 procent in de eerste vier maanden van het jaar, terwijl er in het eerste kwartaal nog een groei van 1,7 procent was. De door Bloomberg geraadpleegde experts hadden bij alle drie de datapunten op aanzienlijk betere cijfers gerekend.

Fu Linghui, woordvoerder van het statistiekbureau, wijst bij de presentatie van de cijfers op de veerkracht van de Chinese economie. Dit ondanks het aanhoudende geopolitieke conflict in het Midden-Oosten, sterkere schommelingen op de internationale energiemarkt en de druk op wereldwijde toeleveringsketens. Tegelijkertijd is er de erkenning van veel externe onzekerheden. De kostenlast voor bedrijven is toegenomen en sommige bedrijven staan nog steeds onder druk.

De Chinese economie kende aan het begin van het jaar nog een robuuste groei. De groei van het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal was 5,0 procent, aan de bovenkant van de officiële jaardoelstelling van 4,5 tot 5,0 procent. Ook de export toonde zich verrassend veerkrachtig, ondanks de oorlog in Iran en hogere energieprijzen.

Economen zien momenteel vooral de zwakke binnenlandse vraag als het centrale probleem. Een langer aanhoudend conflict in het Midden-Oosten en extra druk op de wereldeconomie kan ook voor China problematisch worden. De Volksrepubliek is sterk afhankelijk van de export. Een afnemende vraag uit andere landen verzwakt een belangrijke pijler van de Chinese economie.