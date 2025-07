Chinese export groeit ondanks handelsspanningen

Ondanks aanhoudende handelsspanningen met onder andere de Verenigde Staten, blijft de Chinese export groeien. In juni steeg de export met 5,8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, gemeten in Amerikaanse dollars. Over het eerste halfjaar kwam de groei uit op 5,9 procent. Het Chinese handelsoverschot bereikte in juni 114,77 miljard dollar, omgerekend circa 98 miljard euro.

Analisten rekenden op een stijging van ongeveer 5 procent, onder andere doordat Chinese exporteurs anticiperen op mogelijke Amerikaanse importheffingen en hun leveringen naar voren halen. De import steeg in juni licht met 1,1 procent, maar op halfjaarbasis is sprake van een daling van 3,9 procent.

Handel met de VS onder druk De handel tussen China en de Verenigde Staten blijft krimpen. In juni daalde de Chinese export naar de VS met 16,1 procent en de import vanuit de VS met 15,5 procent. Beide landen kwamen in mei een tijdelijke wapenstilstand overeen in hun handelsconflict, die op 12 augustus afloopt. Het is onduidelijk hoe de handelsrelatie zich daarna ontwikkelt. Een nieuwe ontmoeting tussen beide partijen is aangekondigd, maar door China nog niet bevestigd.

Tegelijkertijd zetten exportbeperkingen van China op zeldzame aardmetalen de handelsrelatie verder onder druk. Deze materialen zijn essentieel voor verschillende industrieën, waaronder technologie en duurzame energie.

Alternatieve markten: Zuidoost-Azië en Afrika

China weet de terugval in de handel met de VS deels te compenseren met groei in andere regio’s. Vooral Zuidoost-Azië is in opkomst als afzetmarkt: de export naar Vietnam steeg in juni met 19,6 procent, naar Thailand met 22 procent en naar Indonesië met 15,3 procent. Ook de export naar Afrika nam fors toe.

Chinese exporteurs gebruiken Zuidoost-Azië soms als tussenstation om Amerikaanse heffingen te omzeilen. Als reactie hierop heeft de VS extra tarieven opgelegd aan producten uit derde landen die via Vietnam worden doorgevoerd, een maatregel die vooral op China is gericht.

Effect op de Europese handel

De zwakke Chinese importcijfers raken ook de Europese Unie. Hoewel China in juni 7,6 procent meer naar Europa exporteerde, bleef de Europese export naar China vrijwel vlak, met slechts een toename van 0,4 procent. Over het eerste halfjaar daalde de Europese export naar China zelfs met 5,9 procent.

Tijdens de geplande EU-China-top eind juli in Peking zal handel een belangrijk agendapunt zijn. Door de oplopende spanningen zijn de verwachtingen voor concrete resultaten echter beperkt. Volgens econoom Alicia García-Herrero van Natixis daalt het aandeel van de EU in de Chinese import al langere tijd, mede doordat Europese bedrijven moeite hebben te concurreren in sectoren waar China zelf sterk is geworden. De dienstensector in China blijft daarnaast grotendeels gesloten voor buitenlandse bedrijven.

Binnenlandse uitdagingen voor China

China kampt intern met een zwakke binnenlandse vraag en dalende producentenprijzen. In sectoren als de elektrische auto-industrie leidt dit tot overcapaciteit en prijsdruk. De Chinese overheid heeft aangekondigd harder op te treden tegen ongezonde concurrentie in deze sectoren.

Daarnaast probeert Peking de binnenlandse consumptie te stimuleren via inruilprogramma’s voor oude apparaten en voertuigen. In sommige provincies is het beschikbare budget hiervoor echter al uitgeput. Hoewel dit volgens staatsmedia duidt op succes, zetten deskundigen vraagtekens bij de effectiviteit en duurzaamheid van dergelijke stimuleringsmaatregelen.