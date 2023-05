Chinese gigant Shein opent Europees hoofdkantoor, gaat voor 30 pop-up winkels in 2023

Chinese e-tailer Shein heeft een hoofdkantoor voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten (EMEA) geopend in Dublin. Het kantoor zal functioneren als de strategische IT hub voor de e-tailer en het zal het ‘hart zijn van de operationele activiteiten in de regio’, aldus het bedrijf in een persbericht.

De e-tailer zet flink in op de EMEA-regio, zo wordt in het persbericht nogmaals bevestigd. Het bedrijf heeft het doel om 30 pop-ups te hosten in 2023. De pop-ups vormen een ‘integraal onderdeel van het Shein businessmodel’. Door middel van de pop-ups kunnen de consumenten de producten van Shein ervaren en in contact komen met het merk.

De inzet op EMEA is ook terug te zien in het feit dat het bedrijf nieuwe distributiecentra heeft geopend in de regio’s. Zo heeft het centra in Polen, Italië en de Verenigde Arabische Emiraten geopend. In totaal heeft het 8 hubs in de EMEA, waarmee de van oorsprong Chinese e-tailer bestellingen eerder bij de klant wil krijgen.