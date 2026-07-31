Chinese investeerder CPE neemt Mammut over

De Zwitserse outdoor-leverancier Mammut Sports Group AG krijgt een nieuwe eigenaar. De bergsportspecialist kondigde donderdag aan dat het Chinese investeringshuis CPE een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Mammut van Jacobs Capital.

Volgens een verklaring zal CPE Mammut ondersteunen “bij de versnelling van zijn wereldwijde groei, met name in Azië en Noord-Amerika”. Het bedrijf behoudt na de transactie zijn hoofdkantoor in Seon en blijft onder leiding van het huidige managementteam, aangevoerd door CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital verwierf Mammut in 2021 via het bedrijf Telemos van de Zwitserse holdingmaatschappij Conzzeta. Sindsdien is het merk, volgens het bedrijf, ‘over alle continenten geïnternationaliseerd en heeft het de markt overtroffen met een uitzonderlijke groei, vooral in belangrijke Aziatische markten zoals China en Japan’. Bovendien is het assortiment uitgebreid en is ‘de merkpositionering als toonaangevend mountain-performance-merk aangescherpt’.

Mammut-CEO Schäfer ziet in CPE de ‘juiste partner’ voor de volgende groeifase

Mammut-CEO Schäfer prees de vertrekkende partner: “Samen met Jacobs Capital hebben we een buitengewone transformatie bereikt. Mammut is vandaag financieel en operationeel sterker en internationaal relevanter dan ooit”, verklaarde hij in een statement.

Met het oog op de toekomst ziet het bedrijf nu “grote kansen om het merk internationaal verder uit te bouwen”, aldus Schäfer. “We hebben een duidelijke strategie en een sterk businessplan. We zijn ervan overtuigd dat CPE de juiste partner is voor deze volgende groeifase – en daarbij de waarden, het erfgoed en de identiteit bewaart die Mammut uniek maken.”

Mark Mao, directeur van CPE, lichtte de doelen van de nieuwe eigenaar toe. “Het is voor ons een voorrecht en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid om de rol van hoeder van Mammut op ons te nemen”, verklaarde hij. “Na afronding van de transactie zal CPE er alles aan doen om de merksterkte, technische excellentie en het authentieke erfgoed te behouden en verder uit te bouwen, die Mammut tot een van de meest gerespecteerde outdoormerken ter wereld hebben gemaakt.”