Chinese modegigant Temu verhuist hoofdkantoor naar Dublin

Nu de Amerikaanse regering de activiteiten van modebedrijven in China onder de loep blijft nemen, kiezen sommige voor de veilige haven van het Verenigd Koninkrijk om hun activiteiten uit te breiden. Een van deze bedrijven is Temu, de Chinese e-commerce gigant die de aandacht heeft getrokken van generatie Z en digitale fast fashion concurrent Shein op de hielen zit.

Het moederbedrijf van Temu, Pdd Holdings, verplaatste onlangs zijn hoofdkantoor van Shanghai naar Dublin. PDD diende de verandering vorige week in bij de U.S. Securities and Exchange Commission en verklaarde dat haar ‘belangrijkste uitvoerende kantoren’ nu in Dublin (Ierland) zijn gevestigd.

Temu heeft zich snel uitgebreid in Europa en is nu actief in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje, evenals in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Ondanks deze wereldwijde aanwezigheid meldt Nikkei Asia dat Temu ‘weinig personeel in het buitenland heeft’ en dat de meeste werknemers in Guangzhou en Shanghai werken, waar de toeleveringsketens zijn gevestigd.

Dublin is een populaire locatie voor technologiebedrijven vanwege de gunstige vennootschapsbelastingencultuur die bedrijven van Apple tot Meta en Google heeft aangetrokken. Het lijkt erop dat het moederbedrijf van Temu ook naar deze locatie is getrokken, mogelijk op zoek naar een gunstiger belastingklimaat.

Dublin is een fiscaal centrum voor techbedrijven

De verhuizing naar Dublin kan ook een strategisch antwoord zijn op de toenemende controle die modebedrijven ondervinden vanwege hun activiteiten in China. De Amerikaanse regering heeft bedrijven onder druk gezet om de banden met Chinese leveranciers te verbreken vanwege beschuldigingen van dwangareid en mensenrechtenschendingen in de provincie Xinjiang. Door haar hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen, probeert het moederbedrijf van Temu misschien afstand te nemen van deze zorgen en haar expansie te versterken in een stabielere omgeving, ondanks het feit dat haar toeleveringsketen zich in China bevindt.