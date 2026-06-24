Chinese techgigant Alibaba klaagt Pentagon aan voor plaatsing op zwarte lijst in Verenigde Staten

Washington, Verenigde Staten, 24 juni 2026 (AFP) - Techgigant Alibaba spant maandag een federale rechtszaak aan in de Verenigde Staten. De aanklacht is gericht tegen de aanwijzing als 'Chinees militair bedrijf' door het Ministerie van Defensie. Volgens Alibaba is deze kwalificatie willekeurig.

De aanklacht, ingediend bij een federale rechtbank in San Francisco, vecht het besluit van het Pentagon aan. Het gaat om de opname van Alibaba op de federale lijst van militaire bedrijven.

“De besluiten hebben geen feitelijke of juridische basis”, aldus de aanklacht.

Het Pentagon publiceerde op 8 juni een nieuwe lijst van 80 bedrijven en hun dochterondernemingen die volgens het ministerie het Chinese leger helpen.

Op de lijst staan de techgiganten Alibaba en Baidu, evenals de fabrikant van elektrische voertuigen BYD.

Door deze aanwijzing sluit het Pentagon vanaf 30 juni geen nieuwe contracten meer af met de aangewezen bedrijven of hun dochterondernemingen.

De benoeming beperkt ook de inhuur van lobbyfirma's in de Verenigde Staten. Volgens de aanklacht is dit een schending van de rechten van het Eerste Amendement.

“Het effect is al voelbaar: belangenbehartigers die Alibaba jarenlang hebben vertegenwoordigd, hebben het bedrijf laten weten dat zij dit niet langer kunnen doen”, vermeldt het document.

Als reactie op de zwarte lijst van Washington legt China maandag exportcontroles op aan tien Amerikaanse bedrijven. Het gaat om bedrijven die betrokken zijn bij defensie en de winning van zeldzame aardmetalen.

De confrontatie stelt de bilaterale betrekkingen op de proef. Dit volgt op de ontmoeting vorige maand in Peking tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Die bijeenkomst was bedoeld om de banden tussen de twee grootmachten te stabiliseren.