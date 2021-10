Chloé is nu B Corp-gecertificeerd, als ‘eerste grote speler in de luxemode’

Het Franse luxemerk Chloé is sinds deze week B Corp-certificeerd. Dat meldt het merk in een persbericht. Het modehuis is naar eigen zeggen ‘het eerste luxehuis dat een B Corp-certificaat heeft verkregen’.

Deze nieuw verworven status volgt op een aantal acties die het bedrijf de afgelopen achttien maanden heeft ondernomen om het bedrijf zowel op sociaal als ecologisch vlak duurzamer te maken. Zo werden meerdere externe experts op het gebied van duurzaamheid aangetrokken, werd een verduurzamingsplan opgesteld en werden sterkere samenwerkingsverbanden gesmeed met Fair Trade-ondernemingen.

Een stap in de goede richting

Het B Corp-certificaat wordt door non-profitorganisatie B Lab verstrekt aan bedrijven die specifieke standaarden naleven op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid. Voor een B Corp-certificaat wordt onder meer de impact van het bedrijf op het gebied van milieu, arbeidsvoorwaarden, bestuur en gemeenschappen gemeten. Voor een B Corp-certificaat wordt niet alleen het product, maar het hele bedrijf door de molen gehaald.

Het B Corp-certificaat ‘onderstreept onze continue toewijding [van Chloé] aan sociale en ecologische acties’, zo is in het persbericht te lezen. Het certificaat is voor Chloé ‘niet zozeer een einddoel’ als ‘een nieuwe stap in onze transformatie tot een purpose-driven bedrijf’, zo staat er. “We hopen andere organisaties te inspireren zich bij deze beweging te voegen.”