‘Chloé stopt met ‘See by Chloé’

Modehuis Chloé stopt met de modelijn ‘See by Chloé’, zo meldt het modehuis exclusief aan WWD. De aankomende drie jaren wordt de lijn uitgefaseerd.

Het uitfaseren van de lijn is volgens CEO Riccardo Bellini een ‘natuurlijke en noodzakelijke evolutie voor de lange termijn’. Het merk werd in 2001 opgericht en is volgens WWD momenteel goed voor 10 procent van de omzet. Het uitfaseren van de lijn zal dan ook op de korte termijn de groei van Chloé enigszins remmen.

‘See by Chloé’ heeft 19 eigen winkels in Japan, maar het grootste gedeelte van de activiteiten van het merk zijn wholesale met het gros in Europa en de Verenigde Staten. Over tijd moet de hoofdlijn van Chloé, die volgens de CEO flink groeit in omzet, het verlies van ‘See by Chloé’ goed maken.