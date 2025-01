Christian Dior rapporteert omzetgroei ondanks economische tegenwind

Het Franse luxeconcern Christian Dior behaalt in 2024 een omzet van 84,7 miljard euro, wat een stijging van 1 procent betekent ten opzichte van het jaar eerder. In het vierde kwartaal bedraagt de omzetgroei 1 procent, wat een versnelling is ten opzichte van het derde kwartaal.

Samenvatting Dior behaalde in 2024 een omzet van 84,7 miljard euro, ondanks uitdagende economische omstandigheden.

De markten in Europa, de VS en Japan laten groei zien, met name door sterke bestedingen van Chinese klanten.

Dior keert een dividend van 13 euro per aandeel uit, waarvan een deel al in december 2024 werd uitgekeerd.

Het bedrijf meldt in een persbericht dat het dit resultaat boekt ondanks de uitdagende economische en geopolitieke situatie en de hoge vergelijkingsbasis na enkele jaren van uitzonderlijke groei na Covid.

De markten in Europa en de VS laten groei zien, gebaseerd op constante consolidatie en wisselkoersen. Japan boekt een dubbele-digitale omzetgroei, terwijl de rest van Azië profiteert van de sterke bestedingen van Chinese klanten in Europa en Japan.

De winst uit terugkerende bedrijfsactiviteiten bedraagt 19,6 miljard euro, wat een operationele marge van 23,1 procent oplevert, boven de niveaus van vóór Covid. De nettowinst bedraagt 12,9 miljard euro en het groepsdeel van de nettowinst is 5,2 miljard euro.

Dior viert de eindejaarsfeesten met spectaculaire gevels en etalages over de hele wereld, met name in de 30 Montaigne-winkel in Parijs en in het nieuwe Dior Gold House in Bangkok.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 17 april 2025 maakt het bedrijf bekend dat het een dividend van 13 euro per aandeel zal voorstellen. Een interim-dividend van 5,50 euro per aandeel werd uitbetaald op 4 december 2024, en het resterende bedrag van 7,50 euro per aandeel wordt op 28 april 2025 uitgekeerd.