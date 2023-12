Christian Louboutin beschuldigt ex-werknemer van dieverij in rechtszaak

Luxe schoenenmerk Christian Louboutin heeft een rechtszaak aangespannen tegen een voormalige werknemer die beschuldigd wordt van diefstal, inbreuk en het schenden van een werknemersovereenkomst.

Het gaat om een assistent-boutique manager bij de Christian Louboutin Madison Avenue winkel, aldus de nieuwe aanklacht bij de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York. De medewerker werkte hiervoor bij het Franse retailnetwerk van het merk.

Volgens Christian Louboutin stal de medewerker voor duizenden dollars aan proefstukken in Frankrijk en verscheepte deze later naar de VS om ze te verkopen via sociale media.

Het bedrijf beweerde verder dat de assistent-boutique manager dergelijke producten bleef verkopen na de overplaatsing naar de winkel in New York, waar de aangeklaagde later werd ontslagen in verband met de beschuldigingen.

Het modehuis beweerde dat de medewerker inbreuk had gemaakt op zijn handelsmerken, oneerlijke concurrentie had gecreëerd en een overeenkomst uit zijn arbeidscontract had geschonden.

In de aanklacht zei Christian Louboutin: "De inbreukmakende producten zullen kopers en potentiële kopers waarschijnlijk misleiden en verwarren in de overtuiging dat deze goederen zonder licentie geautoriseerd zijn voor verkoop en ondersteund worden door eisers, wat niet het geval is."

Als gevolg hiervan eist het merk een geldelijke schadevergoeding en een permanent verbod voor de voormalige werknemer om te blijven profiteren van de goederen.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.