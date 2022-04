‘Christian Louboutin verliest rechtszaak over rode zool in Japan’

Christian Louboutin heeft een rechtszaak over het handelsmerk van de rode zool verloren in Japan, zo meldt The Fashion Law. De rechtbank in Tokyo stond besloot in het voordeel van Eizo Collection Co., Ltd. waartegen de rechtszaak was aangespannen.

Een van de redenen waarom Louboutin niet succesvol was in de rechtszaak is het feit dat ‘de kleur rood vaak gebruikt wordt voor schoenen in de Japanse markt om klanten aan te trekken. In de zaak werd ook genoemd dat schoenen met rode zolen al veel verkocht werden in Japan nog voordat Louboutin de Japanse markt betrad. Ook besloot de rechtbank dat consumenten niet verward konden raken door de schoenen van Eizo, omdat Eizo een ander en lager prijsniveau heeft dan Louboutin, aldus The Fashion Law.

Louboutin eiste in de zaak een vergoeding van Eizo, een verbod dat Eizo schoenen met rode zolen mag verkopen en Louboutin wilde dat het Japanse merk alle producten met rode zolen zou inleveren zodat ze vernietigd konden worden. Dit gaat nu allemaal niet op.

Beeld: Christian Louboutin Facebook