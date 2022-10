Christian Wijnants: “De komende twee tot drie jaar willen we nog één of twee winkels openen”

De eerste winkel van ontwerper Christian Wijnants buiten zijn woonplaats Antwerpen is onlangs geopend aan de Potsdamer Strasse in Berlijn. FashionUnited sprak hem via een videogesprek over de locatie, de afgelopen twee jaar en zijn plannen voor de toekomst. We treffen hem in Antwerpen bij hem thuis.

Waarom heeft u, met winkelsteden als Keulen of Düsseldorf in de directe omgeving, Berlijn gekozen als locatie voor uw eerste winkel buiten België?

“Ik wilde niet de meest voorspelbare keuze maken, niet doen wat iedereen verwacht. Maar Berlijn was inderdaad niet ons allereerste idee. Wij dachten eerst aan Düsseldorf of München omdat beide steden een groot potentieel hebben. Maar aan de andere kant is Berlijn voor mij altijd een inspirerende stad geweest en het is een heel gave stad om in te vertoeven. Ik hou van de stad en haar sfeer. Bovendien is onze agent gevestigd in Berlijn, dus kozen we voor Berlijn. En ook vanuit het oogpunt van brand building is het een logische keuze: als merk zie ik mezelf in coole steden als Berlijn.”

Christian Wijnants opent winkel in Berlin. Beeld: Christian Wijnants

Was de Duitse markt was uw eerste keuze?

“Duitsland is al meer dan tien jaar een zeer sterke markt voor ons en het is ook een markt die mij zeer bevalt. De uitwisseling in deze regio hier tussen België, Nederland en Duitsland is zeer sterk. Er zijn ook veel Duitsers in Antwerpen en in ons team. De Duitse klanten kennen ons merk al, we zijn bekend op de Duitse markt en hebben 20 tot 30 winkels, meer zelfs. Dus deze markt was zinvol voor ons.”

Het cliché zegt dat Duitsers geen kleurrijke ontwerpen en kleurrijke mode kopen. Heeft u een andere ervaring?

“[Ik denk dat die clichés niet langer helemaal kloppen. Uiteindelijk hebben we in Duitsland zeer unieke klanten, net als in België of Italië. Geen enkele winkel in Duitsland biedt dezelfde items aan - ze hebben allemaal hun eigen authentieke DNA en selectie en stijl. Ik denk dus niet dat er een ‘typisch Duitse manier’ is om een collectie op te stellen of dat er zoiets is als een Duitse stijl. Alle winkels waarmee we werken zijn verschillend, of het nu in Italië, de VS, Japan of Duitsland is.”

Terug naar Berlijn: Wie heeft de winkel ontworpen en wat wilde u ermee overbrengen?

“We werkten samen met de architecten van Gonzalez Haase (een studio in Berlijn met veel ervaring op het gebied van architectuur) om de winkel te ontwerpen. Ik hield echt van hun ruimdenkende manier van denken en hun onconventionele ideeën. Ze wilden de regels breken en verder gaan dan het traditionele winkelontwerp. Ik wilde de sfeer van de winkel en de reeds bestaande elementen van de winkel behouden. Enerzijds ging het mij om duurzaamheid, je hoeft niet altijd alles weg te gooien en te slopen, anderzijds om respect voor de ruimte. We hebben bestaande elementen behouden, zoals de bar die vroeger in de ruimte stond, maar we hebben hem wel gerenoveerd. We hebben veel gewerkt met licht, reflecties en aluminium om een verfrissende en verkwikkende energie in de winkel te creëren. Aan de achterkant van de winkel is er een kleuraccent met een pistachegroen tapijt en muren in dezelfde tint, waar de kleedkamers zich bevinden. Ik hou vooral van de menselijke kant van de architectuur, dus de kledingrails zijn niet recht maar een beetje ongelijk, alsof ze met de hand zijn getekend.”

Christian Wijnants opent winkel in Berlijn. Beeld: Christian Wijnants

Waarom koos u voor de Potsdamer Strasse?

“We hadden veel geluk met de locatie van de winkel, het is een mooie buurt, nou ja, misschien is 'mooi' niet het juiste woord [hij lacht]. ‘Interessant' is waarschijnlijk het betere woord. Voor mij vertegenwoordigt de Potsdamer Strasse Berlijn heel goed, omdat het een ruige kant heeft. De wijk is een zeer levendige buurt met veel verschillende bars en restaurants, seksshops en kebabzaken, en daarnaast zijn er kunstgaleries en modewinkels. Als ik denk aan de Marais in Parijs of de binnenstad van Antwerpen, dan zijn dat allemaal aparte wijken. Hier is alles gemengd en dat bevalt me wel.”

Toen u de winkel opende was u nog op zoek naar personeel voor de winkel, heeft u inmiddels alle functies ingevuld?

“Helaas nog niet. We zoeken nog steeds een winkelmanager in Berlijn.”

Pandemie, lockdowns en de oorlog in Oekraïne - hoe hebben de afgelopen twee jaar uw merk beïnvloed?

“Het was een belangrijk moment van zelfreflectie voor ons. We keken naar wat echt belangrijk is in onze collecties en in ons leven en maakten ons los van alle dingen die dat niet zouden moeten zijn. We versterkten de markten en de gemeenschap die we al hadden, in plaats van ons te richten op groei. Ik denk ook dat het in sommige opzichten een heel mooi moment was omdat we elkaar erg steunden. Mensen werden menselijker. Ik denk dat degenen die deze crises in het bedrijfsleven hebben overleefd, er sterker uit zijn gekomen. We hebben besloten een aantal van onze categorieën, zoals schoenen en herenkleding, op pauze te zetten en ons te concentreren op de kerncollectie.

De volgende uitdagingen zijn natuurlijk de oorlog, de energiecrisis en de stijgende prijzen. Wij blijven hard werken en proberen oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Momenteel gaat het goed met ons, ik hoop dat het zo blijft.”

Christian Wijnants opent winkel in Berlin. Beeld: Christian Wijnants

U heeft onlangs uw lente/zomer collectie getoond in Parijs, wat was de inspiratie?

“De nieuwe collectie is nogal positief. Het was onze eerste show in Parijs na twee jaar afwezigheid en ik wilde iets heel fris en optimistisch laten zien, vol kleur. De collectie toont een kleurrijk palet dat de zomer en reizen viert.”

Is het moeilijk voor u om vrolijke dingen te ontwerpen in deze donkere tijden?

“Nee, helemaal niet. Zelfs in de moeilijkste tijden blijf ik positief. Ik ben nogal een vrolijk persoon, dus nee, het was niet moeilijk.”

Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

“De opening van de winkel in Berlijn heeft ons veel inspiratie en ideeën opgeleverd. We hebben echt genoten van het proces, want het is pas onze tweede winkel. We willen zeker nog een of twee winkels openen in de komende twee tot drie jaar. Maar ik vind het leuk dat Berlijn voor iedereen een verrassing was en niet de voor de hand liggende keuze. Het moet natuurlijk zinvol zijn, maar ik denk dat ik dat wil behouden en verwachtingen wil tarten.

De drie grote markten voor ons zijn de VS, Centraal-Europa en Azië. Maar er zijn veel markten die we nog kunnen verkennen. We hebben nu ook weer veel aanvragen voor herenkleding, dus we gaan het weer oppakken en misschien een kleine herenkledingcapsule ontwikkelen. Wat ik graag doe voor beide collecties is breiwerk. Mannentruien kunnen gemakkelijk door vrouwen worden gedragen en zijn in die zin genderneutraal.”

Over Christian Wijnants

Christian Wijnants staat bekend om zijn handgemaakte knitwear, vrouwelijke silhouetten en door de natuur geïnspireerde prints. Na zijn studie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen werkte hij voor Dries Van Noten. In 2003 richtte hij zijn eigen label op. Christian Wijnants won in 2013 de International Woolmark Prize. In 2015 opende hij een flagshipstore in Antwerpen, gevolgd door een winkel in Berlijn in 2022.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.