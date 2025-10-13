Circ kondigt eerste sourcing-samenwerking met H&M aan

Circ, de enige textiel-naar-textiel recycler die polykatoenmengsels kan verwerken en zowel de polyester als de cellulose volledig kan terugwinnen voor hergebruik, gaat een samenwerking aan met de H&M Group.

Door deze stap verwerkt H&M voor het eerst de gerecyclede vezels van Circ uit polykatoen textielafval in zijn productaanbod. De eerste producten debuteren in het najaar van 2025. Het gaat om een fleece sweatshirt met V-hals voor dames, gemaakt van Circ Polyester. Hiervoor heeft Circ PET-chips gerecycled en omgezet in polyester stapelvezel door Palmetto, die vervolgens door Fakir Knitwear tot stof is gebreid.

De samenwerking wordt in het voorjaar van 2026 uitgebreid met denim voor heren, vervaardigd met Tencel | Circ met Refribra-technologie. Dit is de eerste keer dat de gerecyclede pulp van Circ via de wereldwijde toeleveringsketen van Lenzing wordt gecommercialiseerd. Dit gebeurt in de vorm van Tencel | Circ met Refribra-technologie. Deze technologie gebruikt textielafval als grondstof, naast houtbronnen van gecertificeerde of gecontroleerde oorsprong, waardoor afval een nieuw leven krijgt.

Binnen de samenwerking is de Lyocell-vezel onder de merknaam Tencel I Circ met Refribra-technologie gemaakt met dertig procent Circ-pulp uit gerecycled textielafval. Dit toont aan hoe bestaande vezelplatforms ‘kunnen worden ingezet om circulariteit op grote schaal te realiseren’.

Cecilia Strömblad Brännsten, hoofd grondstoffengebruik en circulariteit bij H&M Group, zegt in een verklaring: “Samenwerking met belangrijke partners aan projecten zoals Circ is essentieel voor onze visie: onze activiteiten laten groeien, losgekoppeld van het gebruik en de winning van grondstoffen, waarbij producten en materialen op hun hoogste waarde circuleren.”

Circ operations Credits: Circ

Deze wereldwijde lancering bouwt voort op het wereldwijde Switch2CE-programma, geleid door de United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO). Het volgt op een tweejarig proefproject met Intellecap en H&M Group, waarin Circ zijn recyclingtechnologie testte bij de leveranciers van H&M Group in Bangladesh. Daarbij werd met succes 2,6 ton polykatoenafval gerecycled tot Circ Lyocell en Circ Polyester.

Peter Majeranowski, directeur bij Circ, voegt toe: “H&M Group brengt wereldwijde schaal in de mode, en Lenzing brengt decennia aan vezel-expertise. Samen bieden zij de infrastructuur die nodig is om circulaire mode commercieel levensvatbaar te maken.

“Door met partners van dit kaliber samen te werken, laten we zien hoe vezelproducenten en wereldwijde merken de kringloop op commerciële schaal kunnen sluiten. Dit bouwt voort op ons werk via het UNIDO Switch2CE-programma met H&M Group, dat bewees dat onze technologie gemengd textielafval binnen lokale toeleveringsketens kan recyclen. Wat we vandaag aankondigen, is de volgende stap om van proefprojecten een wereldwijde praktijk te maken.”

Voorbeelden van de samenwerking zijn tot 17 oktober te zien op de Textile Exchange Conference 2025 in Lissabon, Portugal.