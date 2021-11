Circulair Spaans textielbedrijf Recover erkend met prijs

Het circulaire textielbedrijf Recover heeft de Ryan Young Climate+ Award gewonnen. Dit meldt brancheplatform Innovation in Textiles. De Ryan Young Climate+ Award werd recentelijk voor het eerst uitgereikt in de context van de Textile Exchange Sustainability Conferentie 2021. Deze samenkomst van de internationale textielindustrie vond plaats van 15 tot 19 november in Dublin. Recover is lid van het duurzame textielprogramma van de organisatie Textile Exchange en werd beloond met de prijs voor zijn inzet voor het ontwikkelen van een circulaire toeleveringsketen in samenwerking met belangrijke bedrijven uit de branche.

Recover is een textielbedrijf uit het Spaanse Valencia dat katoen en katoenmengelingen van hoge kwaliteit produceert van gerecyclede post-consumptie katoenvezels en katoenvezels uit de industrie. De katoenproducent wil ervoor zorgen dat er geen katoen meer verbouwd hoeft te worden. Het Spaanse bedrijf integreert zijn katoen in de toeleveringsketen en ondersteunt daarmee indirect merken en retailers om hun klimaatdoelstellingen te halen. Recover werkt aan het snel opschalen van de productie van gerecyclede katoenvezels in de buurt van de productiecentra voor textielafval zodat kan worden voldaan aan de toenemende vraag van merken.

Dit alles gebeurt op een zo duurzaam mogelijke manier. Zo vermindert Recover waterverspilling tijdens het productieproces, beperkt het het gebruik van kleurstoffen door middel van zijn kleurmengelingssysteem RColorBlend en wordt de afvalberg op textielstortplaatsen verkleind. Recover wil in 2025 een derde van zijn productiecapaciteit voor recycling na consumptie gebruiken en is daarmee de eerste producent van gerecyclede katoenvezels die zich dit doel stelt.