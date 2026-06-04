Circulaire mode: Europese markt geschat op 100 miljard euro in 2030

De Europese markt voor circulaire mode kan in 2030 de grens van 100 miljard euro overschrijden. Dit cijfer, onthuld door de Fédération de la Mode Circulaire (FMC) en KPMG, toont de economische kracht van een markt die ooit een niche was, maar nu een prioriteit is voor bedrijven in de sector.

Een enorm economisch gewicht

De prognose van 100 miljard euro voor circulaire mode in 2030 vertegenwoordigt meer dan 58 procent van de huidige omzet van de gehele Europese textielindustrie (170 miljard, volgens gegevens van EURATEX). Het economische gewicht van de vier pijlers van circulaire mode – herontwerpen, hergebruiken, repareren en recyclen – is dus meer dan alleen een kans; het is de toekomst.

Momenteel vertegenwoordigen ecologisch ontworpen producten ongeveer zes procent van de Europese modemarkt. Dit aandeel kan in 2030 groeien tot bijna 15 procent, gedreven door nieuwe regelgeving. Dit zou op zichzelf al ongeveer 71 miljard kunnen genereren. De FMC benadrukt dat de ontwerpfase bijna 80 procent van de milieu-impact van een artikel bepaalt. Deze fase is daarom cruciaal voor de grootschalige ontwikkeling van reparatie-, hergebruik- en recyclingmodellen.

Europese wetgeving: een katalysator voor investeringen

Het rapport benadrukt vooral de cruciale rol van opkomende regelgeving bij het ondersteunen van vraag en investeringen. De harmonisatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een van de krachtigste instrumenten om de markt te structureren.

Europa genereert jaarlijks ongeveer 12,6 miljoen ton textielafval, maar slechts ongeveer 20 procent wordt momenteel gescheiden ingezameld. Door de kosten van de end-of-life fase over te hevelen naar producenten, financiert de UPV de benodigde infrastructuur voor inzameling, sortering en recycling. Daarbij komen het digitaal productpaspoort (DPP) en projecten voor een circulaire btw, die de traceerbaarheid, transparantie en het concurrentievermogen van de sector moeten vergroten.

Een strategische reorganisatie van de waardeketens

De ondersteuning van lokale reparatiediensten en recycling versterkt de veerkracht van strategische textielketens en creëert waarde op de lange termijn. Mina Bishop, senior manager circulaire economie bij KPMG, legt het belang van deze transitie uit: “Jarenlang werd circulaire mode uitsluitend als een duurzaamheidskwestie behandeld. Ons onderzoek toont aan dat het ook een strategisch en industrieel onderwerp is”.

Maxime Delavallée, voorzitter van de Fédération de la Mode Circulaire, bevestigt de sleutelrol van overheidsinstellingen: “Ons onderzoek toont aan dat regelgeving een krachtige versneller kan zijn voor circulaire mode.” Hij merkt op dat aangepaste fiscale maatregelen, zoals een circulaire btw, reparatie en doorverkoop financieel aantrekkelijker zouden maken. Hierdoor kan de Europese markt een aanzienlijk deel van de geïdentificeerde kansen van 104 miljard euro voor 2030 benutten.