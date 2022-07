Circulaire startup Circ haalt dertig miljoen dollar op bij onder meer Inditex

Het circulaire modebedrijf Circ heeft een investering van dertig miljoen dollar binnengehaald, omgerekend dertig miljoen euro. Aan de investeringsronde deden verschillende grote corporaties mee, waaronder de modegroep Inditex, zo is in een persbericht van Circ te lezen. De ronde werd geleid door Breakthrough Energy Ventures, en naast Inditex sloten ook textielproducent Milliken & Company en de investeringsgroep Lansdowne Partners zich aan.

Het Amerikaanse Circ ontwikkelt technologische systemen die het mogelijk maken om textielafval af te breken tot herbruikbare grondstoffen. De machines van Circ zijn ook in staat om gemengde materialen, zoals de veelgebruikte combinatie van katoen en polyester, weer te scheiden. Dat maakt het hergebruik van de materialen makkelijker.

Peter Majeranowski, CEO van Circ, noemt de investeringsronde een ‘springplank naar snelle en grootschalige productiesuccessen’, zo zegt hij in het persbericht. De investering zal gebruikt worden om in grootschaliger faciliteiten te voorzien, het personeelsbestand uit te breiden, en samen te werken met commerciële partners. Onder meer Patagonia en Fashion for Good toonden al interesse in Circ, zo stelt het bedrijf.

Voor Inditex, het moederbedrijf van onder meer Zara, Massimo Dutti en Bershka is de investering in Circ een ‘eerste venture-investering in een bedrijf voor schone technologie’, aldus Óscar García Maceiras, CEO bij Inditex. “We kijken ernaar uit bij te dragen aan het succes van Circ middels de kennis en mogelijkheden van ons bedrijf.”