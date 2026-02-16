Circulose start productie weer op in eerder gesloten fabriek

Textielinnovator Circulose (voorheen Renewcell) breidt de productie weer uit. Het Zweedse bedrijf heropent de fabriek in Sundvall die in 2024 de deuren sloot. Het bedrijf kondigt het nieuws aan op LinkedIn.

“Het heropstarten van Ortviken (naam van de fabriek, red.) is een belangrijke stap om circulaire mode industrieel, betrouwbaar en echt te maken”, aldus Circulose.

Renewcell vroeg in februari 2024 faillisement aan. De duurzame modewereld reageerde geschokt aangezien het bedrijf als een innovator werd gezien. Maanden later, in juni 2024, werd bekend dat het bedrijf was gered door de Zweedse investeringsmaatschappij Altor. Met de nieuwe eigenaar kwam ook een nieuwe naam: Renewcell ging verder als Circlose. Enkele maanden later werd Helena Helmersson benoemd als CEO van de textielinnovator.

Recent bleek dat Circulose nieuwe partners had aangetrokken. In juni 2025 sloot H&M Group een meerjarige overeenkomst met het textielbedrijf waarin het belooft materialen af te nemen. In december 2025 kwamen daar onder andere de Deense groep Bestseller en de Britse John Lewis bij.