Claes Retail Group boekt in 2024 topresultaat en hernieuwt buitenlandse ambitie

Claes Retail Group, het moederbedrijf van JBC, CKS en Mayerline, viert zijn 50-jarig bestaan met een opvallend herstel. Dit blijkt uit een persbericht van het bedrijf met daarin de jaarcijfers van 2024 en inzicht in de toekomstplannen van het bedrijf.

Het Belgische modebedrijf boekte in 2024 een nettowinst van 1,2 miljoen euro en een EBITDA van 11,4 miljoen euro. De omzet kwam uit op 237 miljoen euro. "Het beste resultaat in acht jaar," aldus CEO Bart Claes in een persbericht.

De groep telt momenteel 190 winkels. Vorige maand opende de retailer een nieuwe vestiging in het Nederlandse Sluis. De winkel – met zowel CKS als Mayerline – markeert een hernieuwde stap richting Nederland. Tegelijkertijd wordt weer ingezet op groei, met tien nieuwe openingen gepland. Claes deelt in een persbericht: “De recente winkelconcepten, waarin de drie merken onder één dak verzameld zitten, slaan aan bij het publiek. En daar willen we op verder bouwen, met een nieuw buitenlands avontuur. Daarnaast openen we in België dit jaar nog winkels: CKS Roeselare, Mayerline Woluwe, JBC en CKS Rijkevorsel en JBCxCKSxMAY Menen.”

Editor's Note: Dit artikel is op maandag 19 mei om 10:46 aangepast nadat FashionUnited contact heeft opgenomen met Claes Retail Group voor meer informatie.