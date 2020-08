Claes Retail Group neemt alleen merknamen Fred & Ginger en Baker Bridge over

Er wordt steeds meer bekend over de overname van Fred & Ginger, Baker Bridge en CKS. Claes Retail Group, het moederbedrijf van JBC en Mayerline, neemt niet de winkels over van Fred & Ginger en Baker Bridge, maar alleen de merknamen. Dit meldt nieuwsbureau Belga op basis van een persbericht.

De winkels van CKS gaan wel voor een deel over naar CRG. Maar zeven van de drieëntwintig winkels zullen worden toegevoegd aan het portfolio van de groep. De kleding van CKS zal daarnaast in de eigen webshop en bij shop-in-shops bij Galeria Inno verkocht worden.

Dat de winkels van Fred & Ginger niet behoren tot de overname, komt niet geheel als een verrassing. FNG kondigde eerder dit jaar in het herstelplan, nog voor het faillissement, aan dat het alle winkels van Fred & Ginger ging sluiten. Claes Retail Group lijkt dit besluit over te nemen.

Claes Retail Group maakte afgelopen donderdag bekend dat het de merken Fred & Ginger, Baker Bridge en CKS uit het portfolio van FNG overneemt. “We zijn zeer blij dat we deze merken mogen verwelkomen bij CRG. Net als onze twee andere merken, JBC en Mayerline, hebben ze een sterke merkidentiteit met een uitgesproken lokale verankering,” aldus eigenaren Bart en Ann Claes in een persbericht dat inmiddels in handen is van FashionUnited. “Wij geloven sterk in de kracht van die lokale toets en hebben de ambitie om deze mooie merken een duurzame toekomst te bieden binnen een financieel gezonde familiale groep.”

Veel extra informatie heeft de groep tot op heden nog niet losgelaten.