Claire's verkoopt Noord-Amerikaanse activiteiten te midden van faillissementsprocedure

Claire's Holdings LLC, exploitant van Claire's en ICING winkels in de VS en Gibraltar, heeft een overeenkomst gesloten met een dochteronderneming van Ames Watson, een particuliere holding, voor de overname van haar Noord-Amerikaanse bedrijfsactiviteiten.

Deze stap volgt op het besluit van het bedrijf om een Chapter 11 faillissementsprocedure in de VS te starten, evenals een soortgelijke procedure in Canada onder de Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA). De verkoop aan Ames Watson, die ook het intellectueel eigendom van Claire's omvat, is een belangrijk onderdeel van de strategie van het bedrijf om de waarde te maximaliseren door middel van herstructurering.

Claire's verkoopt Noord-Amerikaanse activiteiten

Na de overeenkomst heeft Claire's het liquidatieproces in een aanzienlijk aantal van haar winkels in Noord-Amerika stopgezet, hoewel de liquidatie in andere winkels zal doorgaan. De verkoop is afhankelijk van goedkeuring door rechtbanken in zowel de VS als Canada en is onderworpen aan andere sluitingsvoorwaarden.

De CEO van Claire's, Chris Cramer, verklaarde dat het bedrijf "onvermoeibaar heeft gewerkt om elke optie te verkennen" om de waarde van het merk te behouden en dat het "blij is om deze definitieve overeenkomst te bereiken". Hij bedankte ook de medewerkers voor hun voortdurende inzet tijdens deze moeilijke periode.

De medeoprichter van Ames Watson, Lawrence Berger, zei dat het bedrijf zich inzet om "te investeren in de toekomst door een aanzienlijke retailvoetafdruk in Noord-Amerika te behouden". Hij merkte op dat Claire's een "sterke emotionele band heeft opgebouwd met generaties consumenten" en dat hij ernaar uitkijkt om met het team samen te werken om een naadloze overgang en een "hernieuwde weg naar groei" te garanderen.

Claire's bedrijven in verschillende landen vallen onder curatele

De financiële problemen van het bedrijf strekken zich uit tot buiten Noord-Amerika. De afgelopen weken startten de takken Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk al een insolventieprocedure los van elkaar. De Nederlandse tak van Claire’s is failliet verklaard. De surseance van het bedrijf die eerder deze eerder werd uitgesproken is omgezet in een faillissement zo werd dinsdag 19 augustus bekend.

Daarnaast zijn er herstructureringsprocedures gaande in Duitsland en Oostenrijk. Ondanks de uitdagingen zullen de winkels van Claire's in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk naar verwachting openblijven en klanten blijven bedienen terwijl het bedrijf door het herstructureringsproces navigeert.