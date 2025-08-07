Claire's vraagt bescherming tegen schuldeisers aan in de VS en meerdere andere landen

Modeketen Claire's heeft op 28 juli 2025 haar Amerikaanse activiteiten en meerdere dochterondernemingen met winkels van de merken Claire's en Icing onder Chapter 11 faillissementsbescherming geplaatst. Dit nieuws kwam op woensdag naar buiten.

In een verklaring meldt Claire's dat ook in Canada een faillissementsprocedure wordt gestart. Het bedrijf gaf geen specifieke tijdlijn. Claire's benadrukt dat de winkels openblijven en de medewerkers betaald blijven krijgen.

De Franse dochteronderneming van Claire's is in juli onder curatele gesteld, aldus de advocaat van het personeel tegenover AFP. Het besluit om faillissement aan te vragen in de VS ‘is moeilijk maar noodzakelijk’, aldus Chris Cramer, CEO van Claire's sinds juni 2024, in een verklaring.

‘Toegenomen concurrentie, consumentenbestedingen en de aanhoudende verschuiving van fysieke winkels naar online, in combinatie met onze huidige schulden en macro-economische factoren, maken deze maatregel noodzakelijk’, vervolgt Cramer. ‘We voeren actieve gesprekken met potentiële strategische en financiële partners.’ Hij noemt ook het streven van het management om een ‘evaluatie van strategische alternatieven’ af te ronden.

Voor Neil Saunders, directeur bij GlobalData, komt dit faillissement ‘niet echt als een verrassing. De keten wordt overspoeld door een mix van interne en externe problemen, die winstgevendheid onmogelijk maken.’ Saunders gelooft dat ‘heruitvinding in de huidige omstandigheden moeilijk zal zijn’. De nieuwe Amerikaanse tarieven lijken de druppel te zijn, ‘die Claire's niet effectief kan beheersen’. Hij noemt ook de concurrentie van nieuwe spelers die zich richten op de traditioneel jonge klantenkring, zoals Lovisa, en online retail met Amazon als koploper.

Dit is de tweede keer dat Claire's faillissementsbescherming aanvraagt onder Chapter 11. In 2018 gebruikte het bedrijf deze procedure om een kolossale schuld van 2,1 miljard dollar te verminderen. Claire's, opgericht in 1961, werd in 2007 overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management.

Circa 3.000 winkels

Volgens documenten die woensdag zijn ingediend bij een faillissementsrechtbank in Delaware, is investeringsmaatschappij Elliott Management nu de grootste aandeelhouder met een cumulatief belang van minimaal 39,61 procent.

In deze documenten specificeert Claire's dat het ongeveer 7.000 mensen in dienst heeft in de VS, waaronder circa 2.000 fulltime medewerkers, en een netwerk van 1.350 winkels heeft. De schuld ligt tussen één en tien miljard dollar, waarvan meer dan 600 miljoen dollar in 2026 moet worden afgelost. Volgens de website van Claire's heeft de groep in totaal meer dan 2.750 winkels onder haar naam in zeventien landen in Noord-Amerika en Europa, evenals 190 Icing-winkels in Noord-Amerika.

Het bedrijf heeft ook meer dan 300 franchisewinkels in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika en verkoopt zijn producten in duizenden concessies wereldwijd.

De meest recente resultaten op de website hebben betrekking op het boekjaar 2021. Dit waren voorlopige, niet-gecontroleerde gegevens: de groep voorspelde een netto-omzet van 1,39 miljard dollar en een vergelijkbaar bedrijfsresultaat tussen 273 en 277 miljoen dollar. Toen AFP contact opnam voor recentere gegevens, kon de groep deze op dit moment niet verstrekken.

In Frankrijk heeft de handelsrechtbank van Parijs op 24 juli een surseance van betaling geopend, met een observatieperiode van zes maanden, aldus de advocaat die enkele dagen later door AFP werd geïnterviewd.

Aan het einde van deze observatieperiode zal de rechtbank beslissen of een continueringsplan mogelijk is, met een potentiële koper, of dat er liquidatie, wat betekent dat de activiteiten worden gestaakt, moet worden uitgesproken.