Clarks benoemt nieuwe distributeur voor de Benelux

Clarks heeft een nieuwe distributeur benoemd voor zijn groothandelsactiviteiten in de Benelux. Vanaf vandaag zal de Brusselse Groep Alain Broekaert (GAB) de producten van Clarks distribueren in België, Nederland en Luxemburg.

Het doel van het partnerschap is om de groei van het merk in Europa te ondersteunen, schrijft Carks in een persbericht. Groep Alain Broekaert beheert al een portfolio van bekende merken in de Benelux, waaronder Karl Lagerfeld, Scotch & Soda, Pepe Jeans en Hackett.

“We zijn verheugd onze krachten te kunnen bundelen met Groep Alain Broekaert, een van de beste modedistributeurs in de Benelux”, schrijft Clarks managing director Olivier Motteau van de EMEA-tak in het persbericht. “Het is een uiterst ervaren distributeur met een sterke reputatie en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken om onze activiteiten in de Benelux te laten groeien.”

Ook Alain Broekaert, eigenaar van GAB, spreekt zich verheugd uit over de samenwerking. “Met Clarks heeft GAB iets unieks in handen, een klassiek en iconisch merk. Het tijdloze ontwerp vormt een aanvulling op ons bestaande schoenenaanbod, waarin Clarks ons paradepaardje zal zijn. We zijn blij om deel uit te maken van het succes van Clarks.”