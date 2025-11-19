Clarks gaat samenwerking aan met Shein, Walmart en TikTok Shop

Schoenenretailer Clarks kondigt een reeks nieuwe wholesalepartnerschappen aan met digitale platforms. Dit is onderdeel van bredere inspanningen ter versterking van de online aanwezigheid. Het bedrijf lanceert op fastfashiongigant Shein, de Amerikaanse retailers Walmart en Target, off-price platform Secret Sales en socialmediasite TikTok Shop.

Joe Ulloa, directeur van Clarks Verenigd Koninkrijk, Ierland en Europa, zegt hierover: “Uitbreiding naar nieuwe digitale ruimtes helpt ons klanten te ontmoeten waar zij zich bevinden. We maken Clarks nog toegankelijker en blijven fantastische producten bieden tegen geweldige prijzen. Waarde en comfort blijven de kern van alles wat we doen.”

Het bedrijf is reeds live op de platforms van Shein en Secret Sales in het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa. Er zijn plannen voor uitbreiding naar Secret Sales Nederland en Dress for Less voor het einde van het jaar.

Een soortgelijke uitrol vindt plaats via TikTok Shop, het e-commerceplatform voor de videogedreven socialmedia-app. Clarks heeft hier al een aanwezigheid in Singapore en Maleisië. Het bedrijf breidt nu uit naar het Verenigd Koninkrijk en Noord- en Zuid-Amerika. Europa volgt in 2026.

In Noord- en Zuid-Amerika bouwt Clarks ondertussen verder op het momentum in de regio met uitbreidingen naar Shein, Walmart en Shop Simon. In december volgt ook een toevoeging aan de marktplaats van Target.

De uitrol vindt plaats terwijl Clarks zich voorbereidt op de lancering van een eigen digitale marktplaats in het Verenigd Koninkrijk. De lancering hiervan staat gepland voor begin 2026 via de bestaande e-commercesite. Het platform biedt naast de eigen collecties een reeks andere merken aan.