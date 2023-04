Class 2023 Graduate Lookbook toont topcollecties van wereldwijde modescholen

Het AI-ondersteunde lookbook van het internationale B2B-netwerk FashionUnited helpt opkomende ontwerpers in contact te brengen met modeprofessionals uit de hele wereld.

Met de diepgaande transformatie die de mode-industrie momenteel ondergaat - of het nu gaat om duurzaamheid of digitale mode - is de groei en integratie van de toekomstige generatie in de industrie belangrijker dan ooit. Maar jonge ontwerpers worden geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen wanneer ze de sector betreden, zoals hoe ze hun nieuwe collecties moeten presenteren aan de brede en concurrerende modewereld.

FashionUnited faciliteert dit met haar lookbook, een uitgebreide beeldbank waarin gebruikers visuals van de laatste trends en collecties van luxe, fast fashion en duurzame merken kunnen delen. Elk jaar organiseren toonaangevende modescholen, zoals het Fashion Institute of Technology (FIT), London College of Fashion (UAL) en Institut Français de la Mode (IFM), modeshows om hun nieuwste eindexamencollecties te tonen. Het delen van de beelden van deze veelbelovende collecties in het FashionUnited Lookbook geeft studenten een vroege start om naam te maken en hun carrière te lanceren. Het beeldmateriaal van elke afgestudeerde collectie wordt gedeeld door de modescholen zelf, verzameld door FashionUnited en geüpload naar het lookbook. Tegelijkertijd kunnen modeprofessionals dit AI-ondersteunde lookbook gebruiken om direct toegang te krijgen tot meer dan 100.000 beelden van die collecties op één handige plek, met behulp van een eenvoudige zoekfunctie en trefwoorden zoals "graduate".

Als het toonaangevende internationale B2B-netwerk verbindt FashionUnited elke maand meer dan een miljoen modeprofessionals met elkaar en biedt het een goed verbonden en steeds groeiend platform voor opkomende ontwerpers om de best mogelijke start van hun carrière te krijgen door hen maximale blootstelling aan de bredere mode-industrie te bieden.

Bekijk de collecties van 2023 afgestudeerden in het lookbook hier en ontdek de collecties van recent afgestudeerden die in het lookbook te zien zijn: